Am Sonnabend um 20 Uhr ist der Künstler wieder im Vorpommernhus in Klausdorf zu Gast. Diesmal heißt es: „Mit Abstand. Mein bestes Programm.“ Die Zuschauer erwartet ein Stand-up-Programm, Zauberkunst und Improvisation. Wer dabei sein will: Die OZ vergibt Tickets.