Klausdorf

Es hat lange gedauert, bis es wieder möglich war: Nun endlich ist wieder eine neue Ausstellung im Vorpommernhus in Klausdorf zu sehen. Motto: Zwei Künstlerinnen, zwei Handschriften und ein Motiv.

Zu sehen sind nämlich neue Arbeiten von den Künstlerinnen Karin Schröder (65) aus Zimkendorf und Simone Zabojnik (55) aus Prohn. Gemeinsam sind sie mit ihren Skizzenbüchern in der unmittelbaren Umgebung zeichnend unterwegs und lassen sich von der wunderschönen Natur inspirieren. Obwohl es jeweils ein Motiv ist, sind die zum größtenteils vor Ort entstandenen Aquarelle und Skizzen von ihren unterschiedlichen Handschriften geprägt.

Gemeinsam auf Motivsuche

Zusammen unterwegs, entwickeln die Beiden bei den Bildern ihre eigene Betrachtungsweise, obwohl das selbe Objekt die Grundlage für die Werke war. Die beiden Künstlerinnen waren im Großraum Stralsund, Klausdorf, Solkendorf und auf Rügen auf Motivsuche.

Das ist das gleiche Rapsfeld, aber von Karin Schröder festgehalten. Quelle: Manfred Nicke

Bilder von Simone Zabojnik und Karin Schröder waren bereits in mehreren Ausstellungen zu betrachten, so in Barth, Stralsund, im Amt Niepars, in der PL Galerie Hessenburg und auch bereits im Vorpommernhus, um nur einige Ausstellungsorte aufzuzählen. Aber die meisten jetzt ausgestellten Werke sind in den Jahren 2020 und 2021 entstanden.

Die Ausstellung ist täglich außer montags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Am Samstag ist der Besuch von 13 bis 17 Uhr möglich. Der Eintritt ist frei.

Von mn