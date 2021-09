Klausdorf: Gemeinde kündigt dem Vorpommernhus-Verein

Klausdorf

Nun ist es amtlich: Die Gemeinde Klausdorf beendet die Zusammenarbeit mit dem Vorpommernhus-Verein – weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus bekannt für tolle Kabarett- und Comedy-Veranstaltungen, aber auch der Musiksommer hatte eine große Fangemeinde.

Laut Beschluss der Abgeordnetenrunde, der schon einmal Ende 2020 gefasst und nun noch einmal bekräftigt wurde, ist zum 31. Dezember 2021 Schluss. Der Verein hat dann noch vier Wochen Zeit, um den ehemaligen Bullenstall, der zum Kulturzentrum umgebaut wurde, zu verlassen.

Gemeinde: Keine Vertrauensbasis mehr

Karl Dall war 2015 im Voprommernhus in Klausdorf zu Gast. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Begründet wurde der Schritt seitens der Kommune damit, „dass der Verein Vorpommernhus Klausdorf zunehmend seine Energie überwiegend in die kommerzielle Kleinkunst gesteckt und somit seine eigenen Satzungsziele und das Fundament des Hause (das Konzept 2007) nur noch ungenügend bedient hat.“ Viele vorangegangene Einzel- und Ausschussgespräche zu diesem Ungleichgewicht hätten keine Verbesserungen gebracht. „Damit war für die Gemeinde die Basis für eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Verein nicht mehr gegeben.“

Mehr als nur Kabarett gewünscht

Thomas Reichenbach, Bürgermeister der Gemeinde Klausdorf: „Das Kabarett läuft gut. Doch das Vorpommernhus sollte mehr bieten. “ Quelle: Ines Engelbrecht

Bürgermeister Thomas Reichenbach (CDU) sagt auf OZ-Anfrage: „Das Kabarett läuft gut. Doch das Vorpommernhus sollte mehr bieten. Wir sind mit dem Verein anerkannter Träger der Kinder- und Jugendhilfe, dann müssen wir auch Jugendarbeit machen. Das ist ein Auftrag. Ich verstehe, dass man sich über das fehlende Interesse der Jugend ärgert, aber dann muss man andere Wege gehen. Zum Beispiel: Sich Partner suchen, wie die Jugendkunstschule, die Musikschule oder die Jugendsozialarbeiterin des Amtes.“ Die Gemeindevertretung hätte sich auch ein Internetcafé für Senioren oder ähnliches gewünscht.

Verein kann Kündigung nicht nachvollziehen

„Wir können die Kündigung nicht akzeptieren, zumal die Gründe für uns sehr fadenscheinig sind. Um die überhaupt zu erfahren, mussten wir uns erst mal die Unterlagen aus der Gemeindevertretersitzung besorgen“, sagt Manfred Nicke, Vorsitzender des Vereins. „Mal ist es die Jugendarbeit, dann gefällt das Kabarett nicht. Aber wir haben es mit der Jugendarbeit versucht. Die Angebote sind mangels Beteiligung eingeschlafen. Das muss man dann doch auch akzeptieren“, findet Nicke.

Verein finanziert Betriebsleiterin

Manfred Nicke, Chef des Vorpommernhus-Vereins: „Die komplette Vereinsarbeit finanzieren wir durch unsere Veranstaltungen, und da geht es nicht nur um Kabarett, sondern auch um Musik und Tanz usw.“ Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Er sieht weit mehr auf der Vereins-Agenda, als jetzt dargestellt wird. „Es gibt Seniorentanz, Märkte, Tanz. Der Sport kann hier rein. Die Leute können kostenlos die Bibliothek nutzen. Wir machen Ausstellungen lokaler Künstler. Da wir ein E-Piano angeschafft haben, könnte sogar Musikunterricht hier stattfinden. All diese Angebote, also die komplette Vereinsarbeit, finanzieren wir durch unsere Veranstaltungen, und da geht es nicht nur um Kabarett, sondern auch um Musik und Tanz“, zählt Nicke auf und schiebt hinterher: „Möglich ist das alles, weil wir die Betriebsleiterin bezahlen, die sich um alles kümmert und auch die Tourist-Information betreut. In den letzten Jahren sind für Gehalt und andere Kosten 240 000 Euro zusammengekommen, die die Gemeinde gespart hat. Denn die Kommune bezahlt nur die Betriebskosten.“

Vorpommernhus ist 14 Jahre alt Das Vorpommernhus in Klausdorf wurde als Stallgebäude schon vor 100 Jahren errichtet. 1992 wurden hier die letzten Kühe der damaligen LPG Prohn herausgetrieben. Im Volksmund heißt es deshalb nur: „Bullenstall“. Ab 2006 wurde das Haus umfassend entkernt und saniert. Seit dem 1. April 2007 steht es als Kulturhaus zur Verfügung. Bereits 1998 wurde in Klausdorf ein Verein zur Förderung der Jugend- und Kulturarbeit gegründet. Er hatte das Vorpommernhus zuerst betrieben – bis 2012, als nach einer Krise der Betriebsleiter gehen musste. Zwischenzeitlich hat sich der Verein umbenannt in „Vorpommernhus Klausdorf e.V.“ und betrieb weiterhin das Vorpommernhus. Der Verein hat aktuell rund 30 Mitglieder. iso

Manfred Nicke legt Wert auf den Fakt, dass sich der Verein selbst finanziert. „Auf Antrag bekommen wir für einzelne Projekte Kulturförderung vom Kreis.“ Nach seinen Aussagen sei das Haus gut ausgelastet, die Kapazitäten sei nicht unendlich zu erweitern.

Vorwurf: Tourismus wird nicht gelebt

Zum Thema Tourismus hält der Bürgermeister dagegen: „Das wird nicht gelebt, da muss man zum Beispiel mal Stühle rausstellen, den Radlern und Wanderern Getränke anbieten.“ Es seien am Ende viele Kleinigkeiten gewesen, die zum Frust geführt hätten, so Thomas Reichenbach. Er hätte mit der Betriebsleiterin Gespräche geführt und die kritischen Punkte angesprochen. „Nichts tat sich. Und jetzt war das Maß einfach voll.“

Wie geht es jetzt weiter?

Doch wie geht es nun weiter? „Wir nehmen jetzt mit dem Vorpommernhus in eine Auszeit, schnappen Luft und überlegen dann, wie wir uns neu orientieren“, denkt Thomas Reichenbach und schiebt hinterher: „Alle, die hier Sport machen oder anderes, können das auch weiterhin.“ Einwände der Klausdorfer Einwohner, nach denen eine Übernahme durch einen Gastronomen aus der Gemeinde bevorsteht, bezeichnet der Bürgermeister als Gerüchte. „Das ist alles Quatsch.“

Der Vorsitzende des Vorpommernhus-Vereins bleibt, was die Zukunft betrifft, erst mal vorsichtig. „Wir werden die nächsten Schritte erst noch im Vorstand besprechen“, so Manfred Nicke. Derweil läuft im Dorf und im Amtsbereich eine Unterschriftensammlung, die laut Verein schon 380 Leute unterschrieben haben. Ob die noch etwas bewirken? Fraglich, denn die Fronten sind verhärtet. Eine Trennung schient unausweichlich.

Von Ines Sommer