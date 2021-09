Klausdorf: Kabarett und Oldies im Vorpommernhus

Klausdorf

Mit Tempo und hohem Unterhaltungswert brilliert am Freitag eine der dienstältesten scharfen Zungen des Landes im Vorpommernhus Klausdorf. Arnulf Rating ist der letzte der legendären drei Tornados, der hier um 20 Uhr auf der Bühne steht. Er weiß, woher der Wind weht. Sein Maßstab ist der gleiche wie damals bei den Tornados. Der Anspruch bleibt: die Menschen oben mit erweitertem Bewusstsein und unten mit nasser Hose aus dem Theater zu entlassen.

Arnulf Rating wollte eigentlich nur die Zeitungen zum Altpapier bringen. Aber dann bleibt er doch an einer dummen Schlagzeile hängen: Was kommt nach Corona? War da was? Was war da? Über was reden wir? Arnulf Rating kennt sich aus. Karten sind über die Tourismuszentrale Stralsund oder direkt beim Vorpommernhus Telefon 038323/81442 erhältlich.

Auf der Bühne im Vorpommernhus begrüßt Klausdorf am Freitagabend Arnulf Ratin. Quelle: privat / Vorpommernhus

Einen Abend später spielt „Uran“ – die bekannte und beliebte Rock-Oldie-Band – zum Tag der deutschen Einheit auf. Nach fast zwei Jahren Corona-Pause darf im Vorpommernhus wieder getanzt werden, allerdings in begrenzter Platzanzahl. Der Abend steht ganz im Zeichen der Rock- und Beat Musik und es wird ein Wiederhören der alten Hits der 60er und 70er geben. Ein Hauch von Rolling Stones, CCR, Kinks und vielen anderen wird durch Klausdorf ziehen, wenn „Uran“ aus Stralsund live ab 20 Uhr in die Saiten und Tasten haut. Auch hierfür sind noch Karten beim Vorpommernhus, Telefon 038323 81442, erhältlich.

