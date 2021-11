Klausdorf

Es ist schon ein paar Jahre her, dass Charlie Eitner bei einem Gastspiel von Thomas Putensen im Vorpommernhus in dessen Band mitspielte. Nun steht die East West Connection am Donnerstag, dem 25. November um 20 Uhr, bereits zum vierten Mal im Vorpommernhus auf der Bühne. Das liegt daran, dass diese Band bei den drei vorangegangenen Konzerten viele Freunde gefunden hat. Zwischenzeitlich konnte man im Jahr 2020 Charlie Eitner und Topo auch noch mit der Top-Blues-und Jazz-Sängerin Angelika Weiz in Klausdorf bewundern.

Eitner und Ron Randolf, lassen mit dem „Tribute to Jimi Hendrix“ legendäre Hendrix-Songs wie Purple Haze, The Wind cries Mary, Fire oder Hey Joe wieder aufleben und zelebrieren psychedelischen Rock vom Feinsten. Aber es werden auch sanftere Töne zu hören sein. Es versteht sich von selbst, dass die E-W-C Musiker international erfahrene Meister ihres Faches sind und sich mit Kreativität, Spielfreude und Power dem Vermächtnis von Jimi Hendrix annehmen. Und das Ganze auf akustischen Gitarren und immer mit sehr viel Gefühl. Es geht dabei nicht um Lärm, sondern um tolle Interpretationen. Ron und Charlie machen Ihre Konzerte zur Party im besten Sinne. „Das ist Woodstock-Feeling pur“, meint Vorpommernhus-Vereinschef Manfred Nicke.

Charlie Eitner ist geboren und aufgewachsen in Cottbus. Er studierte Gitarre in Cottbus am Konservatorium und an der Berliner Hochschule für Musik “Hanns Eisler”. Mit der Gruppe UNIT (Fiedler, Eitner und Schlott) erschien 1987 die CD “UNIT”. Engagements führten ihn quer durch ganz Europa. Bei vielen wichtigen europäischen Musikfestivals war Charlie Eitner der Knüller.

Seit einigen Jahren steht Charlie Eitner auch mit Ron Randolf als East-West Connection auf der Bühne. Der in Virginia, USA geborene Singer/Songwriter Ron Randolf hat, seit er in den 70ern in Berlin hängenblieb, wahrlich seine Spuren in der deutschen Musikszene hinterlassen. Er ist Teil der in den 70ern gegründeten Hippie-/Musikerkommune „Hagelberger Street“, er hat unzähligen Platten- und CD-Produktionen seine Stimme geliehen – darunter Roland Kaiser, Harald Juhnke, Romy Haag oder Nena – und Songtexte für Groß und Klein geschrieben, unter anderem für Udo Jürgens, Hamburg Blues Band, Jose Carerras, Inga Rumpf.

Er hat mit Western Union die Countryszene gerockt, betreibt mit den Hot Nachos die großartigste Bluegrass n‘ Roll Band des Universums, singt den Blues mit Charlie Eitner, bietet lustiges Entertainment mit den „Schizophonics“ und führt als Vocalcoach die Stars noch näher an den Gesangsolymp.

Wenn am 25. November 2021 also absolute Spitzen-Könner auf der Bühne des Vorpommernhus in Klausdorf stehen, sollte man sich das auf keinen Fall entgehen lassen, denn es ist leider das letzte Mal. Denn danach wird der Verein Vorpommernhus Klausdorf das beliebte Haus nicht mehr betreuen und dort Veranstaltungen durchführen.

