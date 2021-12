Klausdorf: Straße zum Wohnhaus von kranker Frau versperrt – Ehemann kämpft um ihr Leben

Stralsund

Im Ernstfall geht es um ihr Leben. Brigitte Rost (64) aus Klausdorf bei Stralsund (Vorpommern-Rügen) leidet an myotoner Dystrophie, einer fortschreitenden Muskelschwäche, die sich bei ihr unter anderem auf Beine und Lunge auswirkt. Jede Nacht muss sie an ein Beatmungsgerät. Verschlechtert sich ihr Zustand dramatisch, braucht sie dringend medizinische Hilfe. Doch im Ernstfall droht der Rettungswagen ihr Haus im neuen Klausdorfer Wohngebiet „Mückenstich“ gar nicht zu erreichen. Denn die private Straße dorthin wird einfach nicht fertig – und die ausführende Baufirma lässt die Zufahrt über Nacht, an Wochenenden und Feiertagen zeitweise mit einem Radlader blockieren. „Von Stralsund aus braucht der Rettungswagen sechs Minuten“, sagt Ehemann Jürgen Rost (67). „Doch angekommen in Klausdorf, kann er uns nicht erreichen. Dabei kann es um Leben und Tod gehen.“

Großeinkauf geht nur noch mit Schubkarre

Jürgen Rost mit der Schubkarre, die er zum Einkaufen braucht. Die Kante der neuen Straße ist so hoch, dass seine kranke Frau diese kaum alleine bewältigen kann. Quelle: Kay Steinke

Der ehemalige Elektrofacharbeiter Jürgen Rost (67) kämpft seit Wochen um die Möglichkeit, das eigene Grundstück erreichen zu können. Zur Sicherheit für seine Frau – aber auch um unabhängig von den Aktivitäten der beauftragten Baufirma sein Haus erreichen zu können. Denn aktuell sieht die Situation so aus: Privatautos dürfen das Baugebiet nicht befahren. „Wir haben am Vorpommernhus einen Parkplatz zu gewiesen bekommen. Der ist 500 Meter entfernt. Für größere Einkäufe brauche ich immer eine Schubkarre“, sagt Rost. Er kann die Strecke immerhin noch bewältigen. Bei seiner Frau sieht es schlechter aus. Die matschige Baustraße ist für sie eine Extremsituation, dabei ist es für sie schon eine Herausforderung, vom Grundstück aus die offenbar zu hoch gebaute Straße zu erklimmen. „Ich fühle mich hier regelrecht eingesperrt“, sagt Brigitte Rost.

Traumhaus wurde zum Horrorhaus

Das Ehepaar ist verzweifelt. Die Behörden – wie das zuständige Bauamt der Gemeinde Altenpleen – antwortet offenbar nur zögerlich, der Bürgerbeauftragte des Landes MV hat sich auf das Anliegen der Rosts noch gar nicht zurückgemeldet – und die Fronten zwischen Familie Rost und der Baufirma scheinen verhärtet. „Keiner fühlt sich für uns zuständig“, klagt Jürgen Rost. Dabei sah das Haus am Bodden für die Eheleute aus der Ferne wie ein Traumhaus aus. Erst vor rund zwei Jahren bezogen sie das kleinste Haus im neuen Wohngebiet. Ein Flachbau der Firma Scanhaus Marlow. „Wir haben unser Haus in Dresden verkauft, um hier an der Küste unseren Lebensabend zu verbringen“, sagt Jürgen Rost. „Denn die Luft hier ist viel besser als in der Stadt. Wir haben das für meine Frau gemacht. Hätten wir jedoch gewusst, was auf uns zu kommt, wären wir nicht hergezogen.“

Ein Radlader sperrt die Zufahrt zum Wohngebiet "Mückenstich" ab. Quelle: privat

Eheleute haben harte Odyssey hinter sich

Denn die unfertige Straße, die die Baufirma bereits im November fertiggestellt haben wollte aber nun frühestens Ende Februar fertig wird, ist nicht das einzige Problem. Die Eheleute hatten schon zuvor eine harte Odyssey hinter sich, denn das Fertighaus entpuppte sich schnell als Kostenfalle. Kurz nach dem Einzug musste nach einem Wasserschaden die komplette Bodenplatte raus. „Das Wohngebiet ist nah am Wasser gebaut“, sagt Rost. „Zu nah.“ Zwar klagten die Eheleute ihr Recht ein, dennoch standen sie plötzlich komplett ohne Bleibe da. „Wir sind von Ferienwohnung zu Ferienwohnung gezogen“, sagt Jürgen Rost. „Eine Zeit lebten wir sogar im Hotel und auf der Insel Rügen. Immer aus dem Koffer.“ Denn viele Möbel und Sachen wurden in Stralsund zwischengelagert, in einem Container.

Straße wurde viel höher gebaut als ursprünglich geplant

Als sie diesen Sommer zurück ins Haus konnten, brach die Katastrophe mit der Straße über sie herein. „Die Straße ist viel höher gebaut worden, als ursprünglich geplant“, sagt Rost – und fordert Aufklärung. „Wir sind echt am Ende.“ Ursprünglich hatte seine Frau noch vor die letzten Arbeitsjahre an der Unimedizin Greifswald zu arbeiten. Mit ihrer technischen Expertise – sie ist Medizinisch-technische Assistentin (MTA) und hat über Jahrzehnte hinweg Doktoranden an der TU Dresden ausgebildet – hatte sie in MV auf Anschluss gehofft. Doch ihr gesundheitlicher Zustand verschlechterte sich dramatisch – auch durch den ganzen Stress.

„Ich kenne das Problem natürlich“, sagt Thomas Reichenbach. Der Klausdorfer Bürgermeister (CDU) erklärt, was es mit dem Straßenbau auf sich hat. „Diese Stichstraße wird von privater Hand gebaut. Schon einmal wurden die Gossen am Rand total kaputt gefahren. Das war ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Ist doch klar, dass das nicht wieder passieren soll. Deshalb muss, bis die Straße fertig ist, mit Einschränkungen gerechnet werden.“

Baufirma nimmt laut Bürgermeister Rücksicht

Die beauftragte Baufirma wollte sich zum Problem nicht öffentlich äußern. Laut Reichenbach nimmt die Baufirma jedoch auch Rücksicht. „Die anderen Anwohner hatten ja auch Wünsche, die in Absprache mit den Bauleuten auch realisiert werden können. Für Familie Rost, die mit dem eigenen Haus wirklich viel Ärger hatte, gab es ebenfalls Vorschläge. Den letzten Kompromiss hatte der Bauleiter am Freitagvormittag eingebracht“, so Thomas Reichenbach. Denn aktuell geht es darum, dass Jürgen Rost seine Frau am Sonntag nach Dresden fahren muss, weil sie dort wichtige Arzttermine hat. „Ich muss mit dem Auto ans Haus ran, um es zu beladen. Auch das Beatmungsgerät muss mit“, schildert er die Situation.

Rettungsdienst und Klausdorfer Feuerwehr sind über Notlage informiert

Reichenbach weiß um die Situation, in der sich die Familie befindet. Er wisse auch, dass sie viel mitgemacht hat, gerade bei den Wasserschäden am Haus, doch dafür könne aber die jetzige Baufirma nichts. Außerdem, so der Bürgermeister, wisse der Rettungsdienst für einen eventuellen Noteinsatz im Mückenstich Bescheid. Auch die Feuerwehr in Klausdorf ist vorbereitet, falls dort Hilfe gebraucht werde.

Jürgen Rost schaltet Polizei ein

Doch zuletzt spitze sich die Lage erneut zu. Während Familie Rost am Sonnabend noch dabei war, das Wohnmobil zu beladen, fuhr ein Bauarbeiter den Radler wieder auf die Straße. Nun hofft Familie Rost auf die Hilfe der Polizei. „Die Beamten werden sich nun darum kümmern, dass der Radlader nicht mehr auf die Straße kommt“, sagt Jürgen Rost. „Uns wäre ja schon geholfen, wenn dort nur noch eine Barrikade aus Plastik steht, wie unter der Woche, wenn die Arbeiter da sind, auch.“ Gegenüber der OZ äußerte auch Michael Budzinski von der Immo-Verwaltung gmbH Rostock, die der Verwalter des Baugebietes ist, sich dem Fall anzunehmen – und notfalls zu helfen.

