Noch immer steht eine ganze Region unter Schock: Der Klausdorfer Internist Frank Schröder ist tot. Der beliebte Mediziner, der auch viele Stralsunder betreute, hatte seit vielen Jahren seine Praxis in Klausdorf.

„Ich kann das noch immer nicht fassen“, sagt Bürgermeister Thomas Reichenbach und schiebt hinterher. „Wir standen uns sehr nahe. Unser Mitgefühl gilt der Familie. Wir wollen als Gemeinde natürlich versuchen, die Familie zu unterstützen. Aber ich bitte auch die Patienten, dass sie Verständnis und Geduld aufbringen. Die Familie arbeitet an einer Lösung.“

Auf der Tanzfläche zusammengebrochen

Was war passiert? Am 2. Oktober brach der 65-Jährige bei einer Tanzveranstaltung im Vorpommernhus in Klausdorf zusammen. Nach langer Pause stand dort mit „Uran“ eine Liveband auf der Bühne und spielte zum Tanz auf. Auch Familie Schröder war dabei. Doch plötzlich sei Dr. Schröder zusammengesackt, beobachteten Zeugen.

„Sofort haben sich mehrere Leute um ihn gekümmert. Sie leisteten Erste Hilfe, machten Herzdruckmassage, bis der Rettungsdienst kam“, berichtet Manfred Nicke vom Vorpommernhus-Verein, der die Veranstaltung organisierte. „Alle waren schockiert, wir haben die Veranstaltung natürlich sofort abgebrochen.“ Wenig später ist Frank Schröder im Krankenhaus gestorben.

Vertretung ist im Gespräch

Familie und Freunde, unter anderem auch aus dem Klausdorfer Sportverein, in dem Frank Schröder mit seiner Frau Andrea tanzte, müssen den Schicksalsschlag erst einmal verarbeiten. Trotz des Verlustes kümmern sie sich darum, wie es in der Praxis weitergehen könnte.

Nach OZ-Informationen soll es ab 8. November für die nächsten Monate erst einmal eine Vertretung in Klausdorf geben. Bis dahin nutzen viele Patienten die Vertretungen in Prohn und Altenpleen.

