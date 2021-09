Klausdorf ruft zum Kranichlauf: Diese Strecken sind im Angebot

Klausdorf

Bis zu 200 Lauffreunde – angemeldet heute schon 100 – sind es jedes Jahr, die sich das Klausdorfer Sportevent dick im Kalender anstreichen. In diesem Jahr organisiert der Sportverein der Gemeinde die Veranstaltung bereits zum 9. Mal. Kurzentschlossene können sich am Samstag natürlich noch vor Ort anmelden.

Auswählen können die kleinen und großen Sportfreaks aus insgesamt vier Strecken, die sich in den letzten Jahren bewährt haben und deshalb auch nicht geändert werden. Da geht es 4,2 Kilometer (gelb) von Klausdorf nach Prohn und wieder zurück. Die Zehn-Kilometer-Tour (rot) führt von Klausdorf nach Hohendorf, Wendisch-Langendorf bis nach Zarrenzin und wieder nach Klausdorf.

Die Lütten laufen am Strand

Aus diesen drei Strecken können die Läufer auswählen. Quelle: OZ-Grafik: Olaf Maaß

Der lange Kanten – das sind 15 Kilometer (grün)– verläuft zuerst wie die Zehner-Strecke, führt aber weiter bis Barhöft und dann zum Ausgangsort zurück. Ganz wichtig: Für die Lütten gibt es auch ein Angebot. Sie laufen die Landknirpse-Runde von 500 Metern am Strand entlang. Am Ende bekommen alle kleinen und großen Spurtefixe, die mitgelaufen sind, eine Urkunde. Für die Sieger und Platzierten gibt es wie in jedem Jahr getöpferte Medaillen.

Doch nicht nur Läufer schätzen den Kranichlauf. Auch viele Walker und Nordic Walker lassen sich das Laufen an der Boddenküste nicht nehmen. Sie können 4,2 und 10 Kilometer in Angriff nehmen. „Unser Lauf ist etwas für die ganze Familie, wir sorgen auch dafür, dass die Kinder betreut werden, bis die Eltern wieder im Ziel sind“, sagt Beate Strahl, Vorsitzende des Klausdorfer Sportclubs.

Umkleiden und Verpflegung

Umkleidemöglichkeiten und Toiletten stehen im Klausdorfer Vorpommernhus zur Verfügung. Für die Verpflegung und ausreichend Getränke wird gesorgt. Auch Parkplätze sind rund herum vorhanden.

Alle Läufer starten um 10 Uhr. Um 9.45 Uhr wird das Ganze mit einer gemeinsamen Aufwärmung eröffnet. Die Siegerehrung wird um 12 Uhr erwartet.

Für die Anmeldung stehen Freitag von 18 bis 20 Uhr die Türen im Vorpommernhus ebenso offen wie am Sonnabend von 7 bis 9.30 Uhr. Dort erfolgt auch die Ausgabe der Startnummern. Neu ist in diesem Jahr, dass die Kindertanzgruppe des Klausdorfer Sportclub auftritt und damit für die Umrahmung der beliebten Veranstaltung sorgt.

„Wir freuen uns, dass wir 30 bis 40 Helfer an der Strecke haben, auch die Freiwillige Feuerwehr und die Gemeindearbeiter unterstützen uns. Ohne diese Hilfe wäre so eine Veranstaltung im Ehrenamt nciht zu stemmen“, so Beate Strahl gegenüber der OZ. Ines Sommer

Von Ines Sommer