Klinikum Stralsund: Patient hantiert mit Messer

Stralsund

Gegen 16:40 Uhr am Nachmittag ist es zu einem gefährlichen Zwischenfall in der Notaufnahme des Hanseklinikums in Stralsund gekommen. Ein 29- Jähriger forderte mit einem Küchenmesser in der Hand medizinische Hilfe.

Messer in der rechten Hand

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen klopfte der Mann zunächst am Einlass der Notaufnahme. Ohne Aufforderung durch das Klinikpersonal ging er dann durch die Schleuse in den abgesperrten Bereich und traf dort auf einen Arzt sowie Sanitäter. In seiner rechten Hand hielt er, zunächst verdeckt, ein handelsübliches Küchenmesser mit einer acht Zentimeter langen Klinge. Als er eine Krankenschwester erblickte, erhob er ohne etwas zu sagen das Messer.

Keine Verletzten

Daraufhin konnte der Mann durch den anwesenden Arzt und weitere Sanitäter zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Es wurde niemand verletzt. Zu seiner Motivation sagte der Mann, dass er medizinische Hilfe einfordern wollte.

Mann mit psychischer Störung

Nach Einschätzung eines behandelnden Arztes leidet er unter einer psychischen Störung, es lag der Verlust der Selbstkontrolle vor. Eine weitere medizinische Behandlung des Mannes erfolgt stationär.

