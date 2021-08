Klinikum Stralsund: Schlaganfallstation erhält Rezertifizierung

Stralsund

Schlaganfall-Patienten sind hier bestens aufgehoben. Das Hanseklinikum Stralsund erfüllt seit 2006 die Kriterien der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) und sichert damit eine kontinuierlich hohe Versorgungsqualität für Schlaganfall-Patienten. 2017 wurde die Station sogar erstmals als überregionale Stroke Unit ausgezeichnet, nun folgte die erneute Rezertifizierung.

Nach der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe erleiden bundesweit rund 270.000 Menschen jährlich einen Schlaganfall. Über 60.000 Menschen sterben daran. Allein die Stralsunder Stroke Unit versorgt jährlich über 800 Schlaganfall-Patienten – im Jahr 2005 waren es noch rund 300.

Technische Möglichkeiten verbessert

In den vergangenen Jahren sind die technischen Möglichkeiten in der Akut-Therapie des Schlaganfalls enorm verbessert worden. Auch in schweren Fällen kann man heute häufig sehr gut durch eine Katheterentfernung des Blutgerinsels helfen. „Wir sind stolz, dass diese moderne Technik jederzeit bei uns zur Verfügung steht“, sagt der Chefarzt der Neurologischen Klinik am Hanseklinikum, Prof. Jörn Peter Sieb. „Das Team der Stroke Unit hat sich durch ihr Engagement mit der erneuten Zertifizierung belohnt. Das ist ein toller Erfolg für das gesamte Hanseklinikum.“

Deutschlandweit sind rund 200 Kliniken als spezialisierte Stroke Units bei der DSG registriert. Krankenhäuser müssen ein Schlaganfall-Team aus Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten vorhalten, das sich besonders qualifiziert und rund um die Uhr auf die Behandlung von Schlaganfall-Patienten konzentriert. Eine Notfalldiagnostik und -therapie muss ohne Verzug jederzeit gewährleistet sein. Denn bei einem Schlaganfall zählt jede Minute.

Die schnelle Reaktion ist für Prof. Sieb eine zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung. „Beim Schlaganfall ist Eile geboten“, betont der Chefarzt. „Um sämtliche Therapieoptionen einsetzen zu können und das Risiko für Folgeerkrankungen möglichst gering zu halten, müsse die Behandlung innerhalb weniger Stunden beginnen,“ sagt Prof. Sieb.

Lähmungserscheinungen und/oder Taubheitsgefühl einer Körperseite, ein herabhängender Mundwinkel, Störungen der Sprache und gegebenenfalls auch Sehstörungen, wie einäugige Blindheit, Gesichtsfeldausfälle oder Doppelbilder sind Anzeichen eines Schlaganfalls.

Von wbk