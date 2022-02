Stralsund

Die Corona-Infektionen nehmen wegen der hochansteckenden Omikron-Variante zwar immer noch zu, aber schaut man auf die aktuellen Zahlen im Stralsunder Klinikum, keimt Hoffnung. Im Moment werden sechs Covid-Patienten auf der Intensivstation behandelt, diese Zahl blieb zuletzt relativ stabil.

18 Covid-Patienten auf der Normalstation

Auf der Corona-Normalstation liegen derzeit 18 Patienten, da gab es auch schon mal kurzfristig über 20 Fälle letzte Woche. Kurz vor Weihnachten wurde die Zahl der Covid-Infizierten mit insgesamt 27 (17 Normal-, 10 Intensivstation) angegeben. Bis Mitte Januar hatte man 20 Infektionen nicht überschritten, so wurden am 21. Januar 9 Corona-Kranke auf der ITS und 8 auf der Normalstation behandelt. Trotz kleiner Spitzen ist die Situation relativ konstant und sorgte bisher auch nicht für eine Überlastung in der medizinischen Versorgung.

Rund 500 Corona-Patienten bisher in Stralsunder Klinik behandelt 442 Menschen mit einer Covid-Erkrankung hat das Helios Hanseklinikum in Stralsund seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren bisher behandelt und entlassen. Im Durchschnitt lagen sie 11,6 Tage im Krankenhaus. 76 Corona-Infizierte sind in der Klinik gestorben. Im gesamten Helios-Verbund Deutschlands wurden bisher 45 835 Covid-Patienten behandelt.,  auf der ITS. 7671 Menschen sind in den Kliniken an oder mit Corona gestorben. Auf der ITS wurden 108 Patienten (Helios-weit 12188) intensiv betreut, sie waren im Schnitt 9,5 Tage auf dieser Station untergebracht. 55 Infizierte mussten maschinell beatmet werden. Die Beatmungsdauer lag durchschnittlich bei 300 Stunden. Vier Patienten mussten per ECMO (Extrakorporale Membranoxygenierung) behandelt werden, auch als Herz-Lungen-Maschine bekannt. Dabei handelt es sich um ein hochaufwendiges Verfahren, das bei schwerem Lungenversagen eingesetzt wird: Das Blut des Patienten wird außerhalb des Körpers über einen Membran-Oxygenator mit Sauerstoff versorgt und vom Kohlendioxid befreit und wird dann zurück in den Körper gepumpt.

Alles positive Zeichen, Helios in Stralsund bleibt dennoch vorsichtig. „In unserem Testzentrum verzeichnen wir jede Woche Rekordzahlen, am Montag waren es bis 15 Uhr schon über 400 Abstriche. Wir gehen davon aus, dass das auch die kommenden ein bis zwei Wochen anhalten wird“, sagt Kliniksprecher Bonatz und schiebt hinterher: „Wir rechnen damit, dass mehr Corona-Fälle im Krankenhaus landen. Deshalb muss man sich auf steigende Zahlen einstellen, aber wahrscheinlich eher auf der Covid-Station. Aber auch das bleibt abzuwarten.“

Sind Lockerungen angebracht?

In anderen Teilen Deutschlands reden auch Klinik-Mediziner von einer gut beherrschbaren Lage und fordern die Politik zum Handeln auf. Was sagt man in Stralsund dazu? Pneumologie-Chefarzt Dr. Christian Warnke meint: „Solange die Zahlen steigen, halte ich Lockerungen für verfrüht.“

Von den Intensivmedizinern ebenso behandelt werden natürlich Notfälle wie Sepsis, Herzinfarkte und dergleichen. Im Hanseklinikum hat die ITS 30 Betten. 22 sind derzeit mit den Nicht-Covid-Notfällen belegt. „Heute haben wir sechs Corona-Fälle auf der ITS, das kann sich morgen wieder ändern. Deshalb sind wir da flexibel und können die beiden Bereiche je nach Bedarf größer oder kleiner abtrennen“, erklärt Mathias Bonatz. Insgesamt liegen im Moment 405 Männer und Frauen im Stralsunder Krankenhaus.

Mit Beinbruch eingeliefert – dann auch Corona

Gibt es jetzt nicht immer häufiger Fälle, die im Krankenhaus landen wegen eines Beinbruchs oder plötzlicher Schmerzen und dann wird beim Test-Abstrich wird, dass die Betroffenen auch Corona haben? „Für die Intensivstation lässt sich sagen, dass der überwiegende Teil der Patienten wegen Corona eingeliefert wurde. Auf der normalen Covid-Station liegt der Anteil bei 50 Prozent. Heißt: Die Hälfte der Patienten wurde wegen einer anderen Grunderkrankung aufgenommen, wurde dann aber positiv auf Corona getestet“, sagt Helios-Sprecher Mathias Bonatz im Gespräch mit unserer Zeitung.

Helios hält an Normalbetrieb fest

Die Hospitalisierungs-Inzidenzen bewegen sich auf einem stabilen Niveau, auch die Zahl der ITS-Patienten steigt nicht. Während andere Kliniken berichten, deshalb wieder zum Normalbetrieb zurückzukehren, steht dieser Schritt für Helios in Stralsund gar nicht zu Debatte. Mathias Bonatz erklärt, warum:

„Unser Augenmerk lag stets darauf, den Normalbetrieb so lange es geht, aufrecht zu erhalten, um alle Patienten versorgen zu können. Das konnten wir über die vergangenen knapp zwei Jahre zum Großteil sicherstellen. Es gab bis letzte Woche keine größeren Einschränkungen“, so Bonatz weiter und informiert darüber, dass aktuell zwei Operationen verschoben werden mussten. Dennoch wisse man, dass so eine Entscheidung für die Betroffenen eine Belastung ist. „Deshalb werden wir die Lage jeden Tag neu bewerten und nicht pauschal alles verschieben. Bisher sind die Mitarbeiter nur kurz ausgefallen, deshalb rechnen wir nicht mit großen Einschränkungen. Aber das ist natürlich nur der heutige Stand.“

Zum aktuellen Zeitpunkt sei der allgemeine Krankenstand vergleichbar mit den Vorjahren. „Etwas zugenommen hat der Anteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in Quarantäne bzw. Isolierung befinden oder wegen der Kinderbetreuung zu Hause bleiben müssen. Dies betrifft derzeit 30 von 1600 Mitarbeitern aus unterschiedlichen Bereichen“, erklärt der Stralsunder Kliniksprecher.

Von Ines Sommer