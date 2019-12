Stralsund/Wolfshagen

Bei einem Brand in Wolfshagen bei Richtenberg (Vorpommern-Rügen) ist am Dienstag eine 35-Jährige leicht verletzt worden. Laut Polizei ist die Frau gegen 8.10 Uhr von einem lauten Knall geweckt worden. Daraufhin stellte sie viel Rauch in ihrem Teil einer Doppelhaushälfte fest und verließ das Haus. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich die 35-Jährige allein im Gebäude.

Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei hatte sich ein Schwelbrand über die gesamte Haushälfte ausgebreitet. Zur Brandbekämpfung waren 80 Kameraden von acht Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden im Einsatz. Diese konnten den Brand schnell löschen.

Aus der angrenzenden Haushälfte wurde ein Ehepaar evakuiert. Der 51-Jährige und seine 50-jährige Frau blieben unverletzt und konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Haushälfte zurückkehren. Die 35-jährige Bewohnerin der Brandwohnung wurde wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation vor Ort behandelt. Eine weitere Behandlung im Krankenhaus lehnte sie ab.

Die vom Brand betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die 35-Jährige wurde in einer Ersatzwohnung in der Gemeinde untergebracht.

Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Dieser wird dabei durch einen Brandursachenermittler unterstützt. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandlegung vor. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 180000 Euro geschätzt.

