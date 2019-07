Stralsund

Diese Spenden können Leben retten. Die Frauen des Stralsunder DRK-Blutspendeteams um Margitta Koch staunten nicht schlecht, als sich am Mittwoch in der Mittagshitze eine Warteschlange vor dem Blutspende-Truck bildete. Erstmals machte das Gefährt vor dem Supermarkt an der Rostocker Chaussee einen Zwischenstopp. „Mit so vielen Spendern haben wir nicht gerechnet. Wir haben eine zweite Ärztin nachgeordert“, sagte DRK-Teamleiterin Koch. In Rostock und Wismar, wo der der Truck auf seiner MV-Tour bereits war, haben durchschnittlich 80 Blutspender mitgemacht. Diese Zahl haben die Stralsunder Blutspender nach zwei Stunden erreicht.

Mehr Spender als in Rostock

Mit weit über 100 Spendern hätten die Hansestädter mal alle Rekorde gebrochen. „Besonders im Sommer sind wir auf Blut angewiesen, weil viele Menschen im Urlaub sind und unsere Konserven knapp werden“, erklärt Silke Hufen vom Blutspendedienst MV. Wer den Truck verpasst hat, kann auch zu anderen Zeiten in Stralsund Blut spenden. Unter anderem jeden Dienstag im Ärztehaus auf der Schwedenschanze von 13 bis 19 Uhr und jeden ersten Freitag eines Monats ebenfalls von 13 bis 19 Uhr.

