Körperverletzung in Stralsund: Polizei sucht Opfer und Zeugen

Stralsund

Nach der körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern an einer Bushaltestelle in der Hans-Fallada-Straße in Stralsund sucht die Polizei nach dem bislang unbekannten Opfer sowie Zeugen des Vorfalls. Dieser hatte sich laut Polizeiinspektion Stralsund bereits am 12. Mai ereignet.

Verbale Auseinandersetzung eskaliert

Den Angaben zufolge war gegen 20.35 Uhr an der oben genannten Haltestelle ein Mann aus Stralsund mit seinem Hund in den Bus der Linie 3 gestiegen. Zwischen dem 31-Jährigen und einem Unbekannten, der nach bisherigen Erkenntnissen neben dem Busfahrer stand, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Beide verließen den Bus, anschließend soll es zu einer weiteren Rangelei gekommen sein. Danach stieg der unbekannte Geschädigte, vermutlich deutscher Staatsangehöriger, wieder in den Bus und fuhr weiter.

Opfer und Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung. Sie bittet den Geschädigten sowie weitere Zeugen, sich bei der Polizei in Stralsund (Tel. 0 38 31 / 2 89 00), jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwche der Polizei (www.polizei.mvnet.de) zu melden.

Von OZ