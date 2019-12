Klausdorf

Es ist schon lange her, dass die Crew des Vorpommernhuses in Klausdorf Hans-Peter Hahn und Peter Körner mit einem plattdeutschen Weihnachtsprogramm begrüßen konnten. Aber jetzt ist es endlich wieder soweit. Am 11. Dezember heißt es um 19 Uhr: „Wann kümmt denn nu de Wiehnachtsmann“.

Wem der Name Hans-Peter Hahn nicht unbedingt auf Anhieb etwas sagt, der möge sich ganz einfach mal an Köster Klickermann erinnern. Und liebe Gäste, auch für die Menschen, die des Plattdeutschen nicht so ganz mächtig sind, ist dieses heitere, und manchmal auch besinnliche Programm sehr gut verständlich.

Weihnachten, das immer wiederkehrende Fest der Liebe, mit Gänsebraten und Rotwein, mit schönen Liedern und Weihnachtsmann und lieben Überraschungen, ein Fest auch des Erinnerns, der leisen Töne – Die Weihnachtstage sind eine fröhliche Zeit, ein Fest, an dem alle aus der Familie, Freunde und Nachbarn zusammen kommen, gemütlich beieinander sind, sich austauschen über die alltäglichen, oft kuriosen Probleme des Alltags, gemeinsam lachen über die Unzulänglichkeiten des Lebens und optimistisch dem neuen Jahr entgegensehen.

Hans-Peter Hahn und Peter Körner haben sich jedenfalls bemüht, selbst Texte zu schreiben bzw. unbekannte Texte von anderen auszusuchen, die den Geist unserer Zeit widerspiegeln. Bei den Geschichten und Gedichten dürfen die Gäste schmunzeln oder laut lachen. Mitgesungen werden darf auch wieder.

Hans-Peter Hahn, Humorist und Kabarettist mit hoch- und plattdeutschen Unterhaltungsprogrammen ist Jahrgang 1941 und lebt in Bad Doberan. Er ist ein waschechter Mecklenburger. Schon in jungen Jahren suchte und fand er sein Publikum, wenn er Leute parodierte oder erfundene Situationen vorspielte. Seit Jahren steht er mit seinem musikalischen Begleiter oder alleine mit unterschiedlichen Programmen auf vielen Bühnen des Landes.

Karten gibt es im Vorpommernhus in Klausdorf, Stralsunder Straße oder unter Telefon 03832/ 81442.

Von Ines Sommer