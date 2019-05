Stralsund

Bei einer Verkehrskontrolle hat eine Streife am Dienstag einen 33-jährigen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Verdacht steht, mit seinem Transporter unter dem Einfluss von Kokain unterwegs gewesen zu sein. Wie die Polizei mitteilte, wurde er gegen 7.45 Uhr auf der Greifswalder Chaussee in Stralsund gestoppt. Der Drogenvortest brachte ein positives Ergebnis. Außerdem war der Mann nicht im Besitz der Fahrerlaubnis.

53-Jähriger mit 2,2 Promille

Am selben Tag stoppten die Beamten gegen 18.45 Uhr in Langendorf einen PKW Hyundai. Der 53-jährige Fahrzeugführer aus Bad Oeynhausen stand zum Zeitpunkt der Kontrolle unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von 2,2 Promille.

Positiver Drogentest

Am 1. Mai gegen 19:35 Uhr stoppte die Polizei in der Ernst-Thälmann-Straße in Velgast einen VW. Der 20-jährige Fahrzeugführer war den Beamten aufgefallen, weil er den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Das Ergebnis eines Drogenvortests war positiv auf THC (Haschisch, Cannabis).

Blutproben entneommen

In allen Fällen wurden den Fahrzeugführern durch Ärzte Blutproben entnommen und die entsprechenden Verfahren eingeleitet. Darüber hinaus wurde ihnen jeweils die Weiterfahrt untersagt und die zuständige Führerscheinstelle verständigt.

Jens-Peter Woldt