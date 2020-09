Stralsund

Ein Berliner würde jetzt sagen: „Ich wundere mir über jar nüscht mehr!“ Nein, nicht über die endlosen Blechkolonnen, die täglich ungesteuert in unsere Stadt rollen. Konnte man sich schon denken, denn der Hunger nach Luft, Licht, Wasser und Sonne ist groß. Kaum war der Lockdown beendet, waren die Urlauber ganz schnell wieder da. Wobei sie anscheinend eins verlernt haben: Rücksichtnahme.

Da schleichen sie im Kriechgang durch unsere engen Straßen, gucken nach links und rechts, aber nie in den Rückspiegel. Wohnmobilisten fallen da besonders auf. Endlich, nach nervigem CO2-intensiven Stop-and-Go, sieht man’s: Zwei, die sich per ausgebreiteter Landkarte und gestikulierend die Schönheiten der Hansestadt zeigen.

Anzeige

Man hat ja Zeit. Nicht aber, um den Parkplatz an der Werftstraße anzusteuern und sich alles in Ruhe zu erlaufen. Die noch „Werktätigen“ indes werden auf harte Proben gestellt – und lernen zwangsläufig wieder, sich in Geduld zu üben.

Von Peer Schmidt-Walther