Stralsund

Die Nachricht, dass in diesem Jahr wieder Weihnachtsmärkte möglich sind, hat viele Menschen in Stralsund erfreut. Man sieht es am guten Zulauf am ersten Adventswochenende.

Auch ich war mit Freunden unterwegs. Holunder-Glühwein, Langos, XXL-Fleischspieß – wir haben uns fast jeden Abend durch die Büdchen getestet. Eine Frage schwebte über jedem Besuch: Wie lange bleibt uns der Weihnachtsmarkt noch erhalten? Gefühlt kann die Absage jeden Tag kommen, denn in ganz MV ist die Corona-Lage angespannt.

Dies scheint jedoch nicht jedem Besucher bewusst zu sein. Denn das aktuelle Hygienekonzept setzt auf viel Eigenverantwortung – gerade was die Maskenpflicht betrifft. Doch im Gedränge fallen eher die auf, die eine Maske tragen.

In der Redaktion erhalten wir diesbezüglich immer wieder Nachrichten. „Was auf dem Weihnachtsmarkt abgeht, geht gar nicht“, schreibt ein Leser. „Dann braucht man sich nicht wundern, dass alle bald mit härteren Maßnahmen rechnen müssen.“ – Eine könnte dann das rasche Ende des Weihnachtsmarktes sein.

Von kst