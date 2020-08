Stralsund

Über’s Wetter kann man immer meckern. Zu heiß, zu kalt.... Sie wissen schon. Doch ändern kann man es eh nicht. Also verschwendete Energie. Worüber man aber in diesem Zusammenhang ganz hervorragend nölen kann, sind die Wettervorhersagen. Kommt es nur mir so vor oder stimmen die in der letzten Zeit so gut wie nie? Weder Windrichtung noch Regenvorhersage.

Aber scheinbar darf man die Vorhersagen nicht so wörtlich nehmen, etwa wenn es um die Regenwahrscheinlichkeit geht. So erklärt der Dienst WetterOnline, dass eine 90-prozentige Regenwahrscheinlichkeit bedeutet, dass man „fast sicher irgendwann“ nass wird. Allerdings sage diese Zahl nichts darüber aus, wie lange und kräftig es regnet. Es kann ein kurzer Schauer oder langanhaltender Regen sein. Und bei 50 Prozent ist die Chance, in den Regen zu kommen eben über den Tag fifty fifty. Hm... Am sichersten ist wohl, zu schauen, wie das Wetter vor zwei Stunden war. Das haut bestimmt hin.

Von Miriam Weber miriam.weber@ostsee-zeitung.de