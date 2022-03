Stralsund

Gute Nachrichten für Stralsund und Mecklenburg-Vorpommern: Die ersten Mieter für den nagelneuen maritimen Gewerbepark „Volkswerft“, hervorgegangen aus dem Stralsunder Standort der insolventen MV-Werften, stehen fest. Wenn alles klappt wie geplant, könnten bereits im April Mietverträge unterschrieben werden. Denn neben dem Stralsunder Unternehmen Ostseestaal plant – Überraschung – auch der norwegische Schiffbauer Fosen Yards eine Ansiedlung am Sund.

Die Firma entwirft und baut nicht nur Frachter, Fähren, Passagier- und Forschungsschiffe, sondern auch Kreuzfahrtschiffe. Und so wächst die Hoffnung, dass am Sund vielleicht auch wieder schwimmende Luxushotels entstehen könnten. Und dass die ersten fertiggestellten Sektionen der „Crystal Endeavor II“ nicht in den Schrott wandern müssen, sondern das Schiff am Ende vielleicht doch fertiggestellt wird.

Und was wird aus Nordic Yards? Für die Firma des Russen Vitaly Yusufov, die dringend Schiffbaukapazitäten in Deutschland sucht und ebenfalls am Gewerbepark „Volkswerft“ Interesse hatte, reicht der Platz nicht. Aber es gibt ja noch mehr ungenutzte Werft-Standorte in MV...

Von Thomas Luczak