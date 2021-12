Rostock

Digitalisierung mit angezogener Handbremse: Die Beseitigung der Funklöcher in MV kommt nur schleppend voran. Noch immer müssen viele Landbewohner ein paar Straßen weiter gehen, bis ihr Telefon endlich Netzanschluss findet. Die Vodafone-Tochter Vantage Tower sieht eine Mitursache dafür bei den Gemeinden. Einige von ihnen sperren sich gegen die hohen Masten, aus Angst vor angeblich gefährlicher Strahlung oder weil die langen Spargel das Landschaftsbild stören.

In Einzelfällen wird das sicher zutreffen. Aber ein wenig hinterlässt diese Ansage den Eindruck, es ginge darum, einen Schuldigen zu suchen. Die Mobilfunkanbieter stehen in der Pflicht. Bei der Versteigerung der 5G-Lizenzen verpflichteten sie sich, die weißen Flecken zu beseitigen. Ansonsten drohen Strafzahlungen oder schlimmstenfalls sogar der Entzug der Lizenz. Dass nun ein Anbieter so dringlich auf ein Problem hinweist, lässt darauf schließen, dass der Druck nicht gerade klein ist.

Wer genauer hinschaut, sieht ein vielfältigeres Bild. Beispielsweise in Negast bei Stralsund, das schon seit zwei Jahren auf den versprochenen Sendemast wartet. Wie ein Hort der Verhinderer wirkt die Gemeinde nicht. Vielmehr wirkt es so, als hätte auch Vodafone hier manches besser machen können.

Von Gerald Kleine Wördemann