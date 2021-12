Schwerin

Werften-Rettung, nächster Akt: MV-Regierung und Landtag wollen in den kommenden Tagen, quasi im Speedboot-Tempo, den Fortbestand der MV Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund sichern. Erst ist ein Rückenwind-Antrag im Parlament, dann ein Beschluss zu Millionen-Hilfen im Finanzausschuss geplant. 88 Millionen Euro US-Dollar – kein Pappenstiel. Klar ist auch: Ohne den Bund geht nichts. Schwerin baut also Druck Richtung Berlin auf, wo sich eine neue Regierung erst noch findet.

Es geht – wie seit fast zwei Jahren – um den Erhalt vieler Jobs und des Kreuzfahrtschiffbaus als Herz maritimer Industrie in MV. Das wäre gut angelegtes Geld, wenn man denn das Gefühl haben könnte, die zu Rettenden selbst hätten auch ein vitales Interesse daran. Die Werften-Spitze allerdings taucht seit Monaten zu Fragen ab.

Artikel zum Thema: Land will die MV Werften erneut retten: Landtag soll für Millionen-Hilfe stimmen

Mit einer schnellen Finanzhilfe wäre zwar wieder Zeit gewonnen, das Problem fehlender Aufträge aber nicht gelöst. Nur damit haben die Werften wirklich eine Zukunft. Neue Schiffe, Plattformen? Eine belastbare Antwort darauf ist Werften-Eigner Genting Hongkong bis heute schuldig geblieben. Auch das muss der Landtag bei seiner Rettungsmission beachten.

Von Frank Pubantz