Groß Kordshagen/Flemendorf

Von wegen verträumte Boddengemeinde – in Großen Kordshagen und Flemendorf sind die Einwohner heiß drauf, mitzubestimmen. 24 Männer und Frauen wollen in die Gemeindevertretung. Zehn von ihnen stehen auf dem Wahlvorschlag einer neuen Gruppe – der Lokalen Wählergemeinschaft Groß Kordshagen/Flemendorf. Und die hat sich erst am 5. März gegründet.

Seit der Debatte um die Fusion mit Niepars, Neu Bartelshagen und Kummerow scheint in Groß Kordshagen nichts mehr zu sein, wie es einmal war. Verträumt und still war gestern. Der verbissen geführte Streit um die Fusion hat Spuren hinterlassen. Einige sind verletzt, andere wachgerüttelt. Denn plötzlich wollen sich auch viele, die nie aktiv waren, für die Kommune engagieren.

„Wir merken das ganz deutlich, nicht nur unsere Wählergemeinschaft ist neu, wir haben auch viele neue Gesichter. Und die wollen etwas bewegen, wollen mitgestalten“, sagt Bertram Diezemann. Er ist der Vorsitzende der Lokalen Wählergemeinschaft.

Auch wenn die Fusion bei vielen den Anstoß gab, sich zu einzubringen, akzeptieren die „Lokalen“ ihre Abstimmungsniederlage. Auf dem Weg zur Großgemeinde haben beim Bürgerentscheid im Januar fünf Stimmen gefehlt... „Die Entscheidung ist für zwei Jahren bindend, und daran halten wir uns. Wir gucken jetzt nach vorn, wollen die Gemeinde weiter entwickeln und stärker machen“, sagt der 67-Jährige und betont, dass die Gruppe auch mit wenig Mitteln Möglichkeiten sieht, das Erscheinungsbild von Groß Kordshagen und Flemendorf zu verbessern. „Ich denke da an die Sauberkeit unserer Wege und Bushaltestellen, das kann man alles in Ordnung halten“.

Die bewegenden Themen wie der Radweg an der Landesstraße 21 und die Unterstützung der Feuerwehr finden sich natürlich auch bei der neuen Wählergemeinschaft auf dem Wunschzettel. „Wir wollen aber auch die Öffentlichkeitsarbeit in der Gemeindevertretung verbessern, zum Beispiel, in dem die Ausschüsse wiederbelebt werden. Auch einen Neujahrsempfang könnten wir uns vorstellen.“ Ganz wichtig sei, den Zusammenhalt zu fördern, damit die Gräben zwischen Flemendorf und Groß Kordshagen verschwinden.

Aber auch die kleinen Themen werden ernst genommen. „Die jetzige Gemeindevertretung hat die Anschaffung von Defibrillatoren abgelehnt. Wir sind dafür, und zwar für beide Ortsteile. Denn wir haben allein in unserer Wählergemeinschaft die Fachleute, die damit umgehen können“, sagt Bertram Diezemann mit Blick auf die immer älter werdende Bevölkerung.

Der Ingenieur, der noch als Nachtportier arbeitet, spricht ein weiteres sensibles Thema an. „Wir können nicht verstehen, dass die Mehrheit der Gemeindevertretung dafür gestimmt hat, dass aus dem Campingplatz eine Ferienhaussiedlung mit 70 Häusern werden soll. Uns ist nicht klar, was die Gemeinde davon hat, mal abgesehen davon, dass Groß Kordshagen insgesamt nur 70 Häuser hat.“

Zwei Kandidaten für den Bürgermeisterstuhl

Da der bisherige Bürgermeister Jörg Zimmermann (parteilos) schon im Zuge der heftig geführten Fusionsdebatten erklärte, dass er nicht wieder für den Chefsessel bereit stehe, wird in Groß Kordshagen auf jeden Fall ein neuer Bürgermeister gewählt. Zimmermann geht nur noch für ein Abgeordneten-Mandat ins Rennen.

Bei Siegfried Krüger zählt nur hopp oder top. Der Feuerwehr-Chef von Groß Kordshagen hat bisher als Abgeordneter in der Gemeindevertretung gesessen und wagt nun den Sprung in Richtung Bürgermeisterposten. Der 58-Jährige geht als Einzelbewerber ins Rennen.

„Ich wünsche mir, dass uns bald ein begleitender Rad- und Wanderweg entlang der L21 verbindet und dass unsere beiden Ortsteile Groß Kordshagen und Flemendorf noch schöner werden, damit sich alle Generationen bei uns wohlfühlen.“ Wichtig sei ihm dabei, dass man die persönlichen Befindlichkeiten zurückstellt. „Das Ergebnis des Bürgerentscheids sollten wir akzeptieren und den Willen der Mehrheit unserer Einwohner respektieren. Und die Mehrheit wollte eine eigenständige Gemeinde.“

Siegfried Krüger will in Groß Kordshagen Bürgermeister werden. Er geht als Einzelbewerber ins Rennen. Quelle: privat

Siegfried Krüger setzt auf ein gutes Miteinander und hofft, dass auch junge Leute den Sprung ins Gemeindeparlament schaffen. Ja, und er setzt sich auch dafür ein, dass die Feuerwehr bald ein neues Gebäude hat. „Aber ich bin hier groß geworden, deshalb ist mir eben nicht nur die Feuerwehr wichtig“, betont der Elektromeister im OZ-Gespräch.

Konkurrenz bekommt Krüger mit Volkert Thomsen. Der Landwirt aus Groß Kordshagen will für die CDU auf den Bürgermeister-Sessel. Auch er ist seit zehn Jahren in der Gemeindevertretung aktiv. „Ich finde, in unserer Gemeinde muss sich dringend etwas ändern.“ Und das bezieht er nicht auf die Fusionsabstimmung im Januar. „Wir müssen dringend etwas gegen die rückläufigen Einwohnerzahlen tun, müssen gegensteuern“, sagt der 72-Jährige und hat auch Ideen.

„Wir bauchen Grundstücke zum Bauen. Einerseits als Gemeinde, aber auch die Privaten müssen leichter Baurecht bekommen, damit sie investieren. Deshalb brauchen wir eine entsprechende Gemeindeplanung, denn nur wenn wir Einwohner bekommen, sichern wir langfristig die Einnahmen und damit das Überleben der Gemeinde.“

Volkert Thomsen (CDU) will ebenfalls in Groß Kordshagen Bürgermeister werden. Quelle: Retzlaff

Ganz wichtig sei ihm auch, die Einwohner mit einzubeziehen, deshalb plädiere er für eine Einwohnerversammlung pro Jahr, zudem wolle er, dass sich nach der Wahl die Ausschüsse schnell bilden. Außerdem möchte Landwirt Volkert Thomsen auch weiterhin die Vereine unterstützen. „ Feuerwehr, Kirche, Angler oder Sportverein – das sind die Juwelen im Dorf.“

Diese Kandidaten stehen auf dem Wahlzettel in Groß Kordshagen 24 Kandidaten wollen ins Gemeindeparlament. Einzelbewerber Siegfried Krüger und CDU-Mann Volkert Thomsen wollen Bürgermeister der Boddengemeinde Groß Kordshagen werden. Für die CDU treten an: Volkert Thomsen, Nadine Pieske, Christoph Hrdina, Sandra Kamke, Anne Hormbostel und Friedemann Eisenblätter. Lokale Wählergemeinschaft: Bertram Diezemann, Patrick Wernicke, Susanne Retzlaff, Nicole Becker, Jana Werner, Rainer Struß, Jürgen Schwarzer, Edith Skrebbas, Simone Wernicke und Annette Matthes. Wählergemeinschaft: Jörg Zimmermann, Tristan Stoltenberg, Jan Rühling, Christoph Schoenwiese, Stefan Posner, Rico Settegast, Roland Lau und Dr. Rolf Stoltenberg.

Ines Sommer