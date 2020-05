Stralsund

Der Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat auch den Veranstaltungsplan des Stralsunder Konfuzius-Instituts durcheinandergebracht. Die für März bis Mai geplanten Programmpunkte fielen den Kontaktbeschränkungen zum Opfer. Auch für die etwa 50 Schüler, die an Greifswalder, Stralsunder und Rügener Schulen Chinesisch-Sprachkurse gebucht haben, ist erst mal Pause.

Für Professor Falk Höhn kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen. „Wir arbeiten daran, den Sprachunterricht online zu vermitteln“, sagt der Direktor des Konfuzius-Instituts. „Und wir haben ganz aktuell den Themenschwerpunkt unseres Instituts auf Traditionelle Chinesische Medizin mit eingebracht, um eine Diskussionsreihe für Experten zum Thema ‚Welchen Beitrag kann die TCM bei der Behandlung der Coronavirus-Erkrankung leisten?‘, auf den Weg zu bringen“, so Höhn.

Zusammenarbeit mit einem starken Partner

Das Stralsunder Konfuzius-Institut hat sich dabei mit dem Hanse-Merkur-Zentrum für traditionelle chinesische Medizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) einen starken Partner an die Seite geholt. Im 2010 gegründeten TCM-Zentrum untersuchen deutsche und chinesische Ärzte sowie Therapeuten sowohl mit klinischer als auch mit Grundlagenforschung die Wirkungen der Traditionellen Chinesischen Medizin. Am UKE erfolgt die Behandlung in einer selbstständigen Praxis.

Chinesische Medizin gibt es in Stralsund auf Rezept

„Wir arbeiten als Konfuzius-Institut schon länger mit den Hamburger Forschern zusammen“, sagt Höhn. Vor etwa zwei Jahren nahm die Partnerschaft konkretere Formen an. Ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit war im August des vergangenen Jahres die Eröffnung einer Apotheke für sogenannte TCM-Kompaktate innerhalb der Stralsunder Ratsapotheke.

Diese Kompaktate werden auf der Basis natürlicher Rohstoffe für die traditionelle chinesische Medizin zusammengestellt. Sie sind standardisiert und nach europäischen Normen geprüft und zugelassen. Apotheker Peter Cramer liefert sie seither auf Rezept deutschlandweit aus.

Seminare per Videokonferenz

Nun also erwuchsen aus der Zusammenarbeit von Konfuzius-Institut und Hanse-Merkur-Zentrum die Norddeutschen TCM-Seminare zum Thema Covid-19 per Videokonferenz. Der Startschuss zu dieser Reihe erfolgte Ende April. Das Interesse daran ist groß, wie die Beteiligung von 44 Teilnehmern, deutschen Ärzten und in Deutschland praktizierenden chinesischen Fachleuten zum jüngsten Seminar am Mittwoch zeigte.

„Thematisch geht es um die Interpretation der Symptome von Covid-19 aus Sicht der chinesischen Medizin und die sich daraus ergebenden Therapiekonzepte für die Vorbeugung vor dieser neuartigen Viruserkrankung sowie die Symptombehandlung von Patienten, die sich infiziert haben“, sagt Professor Höhn.

Plattform für den Austausch von TCM-Therapeuten

Damit ist Seminarreihe auf dem besten Weg, sich zu einer Plattform für Diskussion und Erfahrungsaustausch von TCM-Therapeuten über die chinesische Arzneitherapie zum Wohle der Patienten zu entwickeln. Geplant sind zunächst vier etwa zweistündige Seminare. Die nächsten Termine sind für den 13. und 27. Mai sowie am 3. Juni, jeweils um 15 Uhr angesetzt.

China ließ bereits TCM-Medikament gegen Covid-19 zu

„Wir sind gegenwärtig dabei, die letzten beiden Seminare unter Beteiligung von chinesischen Ärzten vorzubereiten und hoffen darauf, auch einen Experten aus dem Corona-Ausbruchszentrum in Wuhan per Video zuschalten zu können“, sagt Falk Höhn.

Er weiß, dass die chinesischen Forscher bereits Erfahrungen mit ihrer traditionellen Medizin im Kampf gegen die Auswirkungen des Coronavirus haben und verweist auf einen Bericht vom 23. März auf der Internetplattform German. China.Org.Cn. Demzufolge hat die chinesische Arzneimittelbehörde die klinische Anwendung eines Mittels der Traditionellen Chinesischen Medizin zur Behandlung von Covid-19 genehmigt. Damit hat erstmals ein TCM-Medikament die nationale Zulassung für die klinische Behandlung dieser Viruserkrankung erhalten.

Telefonische Beratung zu Vorbeugemöglichkeiten mit TCM

Parallel zu ihrer Seminarreihe bieten das Konfuzius-Institut Stralsund unter der Telefonnummer 038 31 / 666 73 39 und das Hanse-Merkur-Zentrum in Hamburg unter 040 / 41 357 991 eine telefonische Beratung zu Themen wie TCM-Behandlungsmöglichkeiten in Deutschland und Vorbeugungsrezepturen des Hanse-Merkur-Zentrums für Covid-19 an.

Arbeitsschwerpunkt Traditionelle Chinesische Medizin Im Jahr 2004 wurde das erste Konfuzius Institut im südkoreanischen Seoul eröffnet. Bis heute gibt es weltweit in etwa 100 Ländern 500 solcher Einrichtungen. Die Institute sollen im Ausland Kenntnisse chinesischer Kultur und Sprache fördern, ähnlich der Aufgabe, die Goethe-Institute für Deutschland haben. Kritiker sehen die Unabhängigkeit der Institute nicht gegeben, befürchten Einflussnahmen des chinesischen Staates bei der Durchsetzung seiner sogenannten Soft-Power-Politik. So soll etwa die Dachorganisation Hanban der Konfuzius Institute der Propagandaabteilung der Kommunistischen Partei Chinas unterstehen. In Deutschland gibt es bislang 19 Konfuzius Institute. Das Stralsunder Institut wurde am 30. August 2016 in Anwesenheit von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) eröffnet. Es war bei seiner Gründung eines von weltweit drei Konfuzius Instituten deren inhaltlicher Arbeitsschwerpunkt auf die Traditionelle Chinesische Medizin ausgerichtet ist. Mehr zum Konfuzius Institut Stralsund im Netz unter www.konfuzius-stralsund.de.

Von Jörg Mattern