Kontaktpersonen ermitteln: Bundeswehr unterstützt Stralsunder Gesundheitsamt

Das Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen erhält Unterstützung von der Bundeswehr. Zehn Soldaten der Marinetechnikschule Parow ( MTS) werden als sogenannte Kontaktpersonen-Ermittler für das Gesundheitsamt Stralsund tätig sein.

Unterstützung bei täglichen Anrufen

„Das bedeutet, dass sie die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes bei den täglichen Anrufen von Leuten unterstützen, die sich in häuslicher Quarantäne befinden“, erklärt Dr. Susanne Reuther vom Gesundheitsamt.

Doch bevor sich die Soldaten an die Telefone setzen, werden sie derzeit intensiv geschult. Dafür gibt es ein Schulungsprogramm vom Robert-Koch-Institut ( RKI) mit bundesweit einheitlichen Informationen. Das wird den Helfern nun von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes an der MTS näher gebracht und sie arbeiten es teilweise im Selbststudium durch. Das beinhaltet verschiedene Themen wie Datenschutz, Gesprächsführung oder die Grundlagen des Infektionsschutzgesetzes.

Ausreichend Personal ist wichtig

„Für das Gesundheitsamt Stralsund ist es wichtig, genügend ausgebildete Kontaktpersonen-Ermittler zu haben, um bei Neuinfektionen schnell und zielgerichtet handeln zu können“, sagt Jörg Heusler, Fachdienstleiter Gesundheit des Landkreises. Die Kontaktpersonen-Ermittler verfolgen telefonisch bei Covid-19 Infektionen mögliche Infektionsketten und tragen mit ihrer Arbeit dazu bei, die Ausbreitung der Krankheit zu verringern.

Nach Vorgaben des RKI gibt es eine bestimmte Mitarbeiteranzahl in den Gesundheitsämtern, die vorgehalten werden muss: Das sind fünf Mitarbeiter auf 20 000 Einwohner. So viel Personal gibt es im Gesundheitsamt nicht, deswegen sei man für die Unterstützung der MTS dankbar. „Aus der bisherigen Zusammenarbeit schätze ich insbesondere die Flexibilität und Verlässlichkeit der Bundeswehr“, sagt Jörg Heusler.

Hilfe ist selbstverständlich

Die Soldaten werden sich also künftig mit den Menschen telefonisch in Verbindung setzen, die sich in häuslicher Quarantäne befinden. Dabei muss es sich längst nicht nur um erkrankte Leute handeln, also jene, die positiv auf Covid 19 getestet wurden. „Dann geht es auch um die Menschen, die mit dem Erkrankten Kontakt hatten. Auch die müssen in die häusliche Quarantäne und werden von uns täglich angerufen“, erklärt Susanne Reuther.

Stabsbootsmann Gunter Stosch ist motiviert:„ Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit als Mensch und als Soldat das Gesundheitsamt in Stralsund zu unterstützen. So kann ich helfen, eventuelle Infektionen frühzeitig zu erkennen.“

Die Unterstützung durch die Bundeswehr ist vorerst bis zum 31. Juli beantragt und genehmigt.

