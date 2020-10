Stralsund

Zur nächsten Veranstaltung in der Konzertreihe in der Klinikumskirche wird am Sonnabend um 20 Uhr eingeladen. Die Besucher dürfen sich auf ein Konzert für Klarinette und Klavier mit Preisträgern des Deutschen Musikwettbewerbs freuen. Ursprünglich sollten der litauische Klarinettist Žilvinas Brazauskas und der bulgarische Pianist Asen Tanchev bereits in der vergangenen Saison auftreten, das musste jedoch coronabedingt abgesagt werden. Nun soll es aber für die beiden internationalen Musiker damit klappen, am Sund aufzutreten. Zu hören sind Werke von Carl Maria von Weber, Bohuslav Martinu, Camille Saint Saens und Gioachino Rossini. Die Corona-Bedingungen, unter denen das Konzert stattfindet sind auf www.klinikumskirche.de zu lesen.

Musik zwischen Litauen , Paris und Berlin

Žilvinas Brazauskas, geboren 1991 in Litauen, erhielt mit acht Jahren den ersten Klarinettenunterricht. 2010 begann er sein Studium in Lübeck bei Sabine Meyer, und absolvierte 2014 ein Erasmus-Semester am Conservatoire Superieur National de Musique et de Danse de Paris. Seit 2015 studiert er im Masterstudiengang an der Hochschule für Musik „ Hanns Eisler“ Berlin bei Martin Spangenberg und Ralf Forster, außerdem nahm er an verschiedenen Meisterkursen teil.

Žilvinas Brazauskas ist Preisträger zahlreicher internationaler Wettbewerbe. 2015 erspielte er sich den ersten Preis beim Felix Mendelssohn-Bartholdy Hochschulwettbewerb in Berlin mit dem Preis der „Freunde junger Musiker“. Beim Deutschen Musikwettbewerb 2018 wurde er mit einem Stipendium ausgezeichnet und in die Bundesauswahl Junger Künstler aufgenommen.

Orchestererfahrung sammelte der Klarinettist unter anderem bei der Philharmonia of the Nations, dem Kaunas City Orchestra und dem Brahms Festivalorchester mit Dirigenten wie Justus Frantz, Markus Poschner, Mirga Gražinytė-Tyla, Lothar Zagrosek, Laurent Petitgirard, Krzysztof Penderecki und Sir Simon Rattle. Er erhält Unterstützung und Stipendien von Musikfreunden und diversen Organisationen.

Meisterklasse und Stipendien

Asen Tanchev, geboren in Sofia, Bulgarien, erhielt seinen ersten Klavierunterricht mit sechs Jahren und gewann im Alter von zehn Jahren seinen ersten Klavierwettbewerb. Von 2009 bis 2016 studierte der Pianist an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover in der Klavierklasse von Arie Vardi. Seit 2016 ist er Meisterklassestudent an der Hochschule für Musik und Theater „ Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig in der Klavierklasse von Gerald Fauth. Zusätzlich begann er 2016 ein neues Masterstudium Kammermusik in der Klasse von Markus Becker an der HMTM Hannover.

Bis heute hat Asen Tanchev mehr als 15 Preise gewonnen, unter anderem ein Stipendium und zwei Sonderpreise beim Deutschen Musikwettbewerb 2017 in Leipzig, verbunden mit der Aufnahme in die Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler.

Nach seinem ersten Bühnenauftritt im Jahr 2002 hatte der junge Pianist zahlreiche Auftritte in Europa, Nordafrika und in den USA, unter anderem im Großen Saal des Tchaikovsky Konservatoriums in Moskau, im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie, dem Kleinen Sendesaal des NDR Hannover, der Sala de Cámara des Auditorio Nacional de Música in Madrid, Flagey – Studio 4 in Brüssel und dem Théâtre National Mohammed V in Rabat, Marokko.

