Kostenlos bis 19:03 Uhr Konzert in der Klinikumskirche: „Verfemte Musik“ in Stralsund am Sonntag

Die Komponisten Robert Kahn und Alexander Zemlinsky wurden in der Nazizeit verfolgt und konnten fliehen. Ihre Klarinettentrios stehen am Sonntag im Mittelpunkt.