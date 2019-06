Stralsund

Zu einem besonderen Konzert wird am Mittwoch, dem 3. Juli, um 20 Uhr in die Stralsunder Marienkirche eingeladen. Marienorganist Martin Rost musiziert zusammen mit dem jungen kubanischen Bariton David Perez Anido aus Havanna.

Im Konzert erklingt neben der berühmten Stellwagen-Orgel von 1659, auf der Martin Rost Werke von Scheidemann und Bach spielt, auch die kleine Grüneberg-Orgel im Nordseitenschiff, erbaut 1906. Diese Orgel eignet sich mit ihrem weichen, runden Klang besonders schön zur Begleitung einer Singstimme, und so wird David Perez Anido, unterstützt von diesem Instrument, im Mittelteil des Konzertabends Arien von Händel, Bach, Stradella und Wagner singen – ein vielfältiges Repertoire also, das bis in die Zeit der Hochromantik führt. Eintrittskarten (8 und 5 Euro) zum Konzert sind ab 19.30 Uhr an der Abendkasse erhältlich.

Eine Orgelmatinee an der Stellwagen-Orgel findet am 7. Juli um 11.45 Uhr in St. Marien statt. Martin Rost spielt Werke alter norddeutscher Meister. Der Eintritt ist frei.

iso