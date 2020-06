Konzertauftakt in der Stralsunder Marienkirche

Stralsund

Zum ersten Orgelabend der Saison an der historischen Stellwagen-Orgel in St. Marien wird am Mittwoch um 20 Uhr eingeladen.

Zu Gast ist der italienische Organist und Spezialist für Alte Musik Edoardo Bellotti. Bellotti hat in zahlreichen Ländern konzertiert, ist durch wissenschaftliche Arbeiten und Noteneditionen bekannt geworden und wirkt derzeit als Professor für Orgelspiel und Ensemblemusik an der Hochschule für Künste in Bremen.

Stellwagenorgel erklingt

Sein Stralsunder Orgelabend trägt den spannenden Titel „Schlachten und Klagen in der Orgelmusik des sechszehnten und siebzehnten Jahrhunderts“. Dabei erklingen Kompositionen aus Spanien, Deutschland, Italien und Frankreich. Batallen (programmatische Schlachtengemälde), Klagelieder, Stücke zu biblischen Geschichten und ein Siegessang des französischen „Sonnenkönigs“ werden zu hören sein.

Info: Karten zum Konzert sind ab 19.30 uhr an der Abendkasse erhältlich.

