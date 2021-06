Kostenlos Bus fahren in Stralsund: Dann startet das Seniorenticket 

Stralsund

Der Fahrplan für den kostenlosen Nahverkehr für Senioren steht. Laut einem Beschluss der Stralsunder Bürgerschaft vom Donnerstag geht es damit noch in diesem Jahr los. Anvisiert wird aktuell der 1. September 2021. Laut einer Hochrechnung könnten von dem Angebot rund 11 000 Hansestädter profitieren. Die Variante, für die sich die Stadtpolitiker mehrheitlich ausgesprochen haben, gilt für alle Personen ab einem Alter von 70 Jahren.

Jeder fünfte Hansestädter könnte kostenlos Bus fahren

Damit nimmt das Projekt zur Mobilitätswende, das die CDU/FDP-Fraktion in den letzten Monaten maßgeblich vorangetrieben hat, an Fahrt auf. Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) will sich mit dem Vorhaben speziell bei den älteren Stralsundern bedanken. „Wer so viel geleistet hat, sollte jederzeit kostenfrei an jeden Ort unserer Hansestadt fahren können“, äußerte der OB zuletzt gegenüber der OZ. Immerhin: Fast jeder fünfte Hansestädter würde profitieren.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit der Umsetzung wird die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) beauftragt, die auch die Organisation und Ausgabe der Tickets übernehmen wird. In den Angeboten verwies die VVR jedoch darauf, dass es bisher noch keine valide Einnahmeauswertung für die Nutzergruppe 70+ gibt. Deshalb verständigte man sich auf ein Alternativangebot, für das bei einer Laufzeit von 11 bis 13 Monaten Kosten in Höhe von maximal zwei Millionen Euro entstehen. Der zu zahlende Sockelbetrag für inkludierte 2000 Nutzer beläuft sich dabei auf 550 000 Euro und wird von dem veranschlagten Posten im Haushaltsplan 2021 von 1 Million Euro mehr als abgedeckt. Die Variante bietet also der Stadt, aber auch der VVR, eine gewisse Planungssicherheit.

So soll das Bediengebiet aussehen

Das Bediengebiet wird die sogenannte „Wabe 100“ sein. Diese umfasst alle Haltestellen im Stadtgebiet der Hansestadt. Dazu zählt auch Devin – aber eben nicht mehr die Rügener Gemeinde Altefähr. Auch wenn die vertragliche Vereinbarung zur Durchführung der kostenlosen Beförderung bereits vorliegt, steht noch die Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Rechtsaufsichtsbehörde aus. Erst danach können die Verträge wirklich abgeschlossen werden. Doch der Fahrplan ist soweit klar. Die Hansestadt drängt auf eine Mobilitätswende. Durch die kostenlose Beförderung soll Pkw-Verkehr zukünftig häufiger mit Bussen umgelenkt werden, was auch zu einer Reduktion der CO2-Emissionen beitragen soll.

„Wir wollen es jetzt ausprobieren und im ersten Aufschlag die Situation für Menschen über 70 verbessern.“ Dr. Ronald Zabel (CDU) Kreistag/Bürgerschaft Quelle: CDU

Das Projekt startet mit einer Testphase, die reale Nutzung soll evaluiert werden. Auch für den Landkreis Vorpommern-Rügen können so wertvolle Daten gesammelt werden. Denn Landrat Stefan Kerth (SPD) peilt kostenlosen Nahverkehr für alle ab dem 1. Januar 2023 an. Die ältere Generation der Hansestadt kommt nun jedoch schon vorher in den Genuss der kostenlosen Beförderung. Doch nicht alle Rentner werden davon profitieren. Der Teilnehmerkreis wurde aus finanziellen Erwägungen auf 70+ begrenzt.

Grüne äußern Kritik am Seniorenticket 70+

Auch wenn die Mehrheit der Stadtvertreter das sogenannte Seniorenticket unterstützt, gab es dennoch Kritik an der ausgewählten „Alterskohorte“. „Wir müssen im ersten Schritt an Einkommensschwächere und Familien denken“, äußerte sich Jürgen Suhr (Grüne) zu dem Vorhaben. „Wir begrüßen ausdrücklich das Vorhaben, den ÖPNV zu fördern und auch in Stralsund mit der kostenfreien Nutzung des Nahverkehrs zu beginnen. Dass hier aber zunächst Senioren ab 70 ausgewählt wurden, halten wir für ungerecht und sozial unausgewogen.“ Suhr führte hierzu auch Beispiele an: „Während ein gut situierter älterer Mensch künftig den Bus kostenfrei nutzen kann, muss die alleinerziehende Mutter, die mit zwei Kindern unterwegs ist, ihr Busticket zahlen. Das Gleiche gilt auch für eine vierköpfige Familie, die auf Hilfen zum Lebensunterhalt angewiesen ist.“

Grüne wollten „Sozialticket“

„Dass hier zunächst Senioren ab 70 ausgewählt wurde, halten wir für ungerecht und sozial unausgewogen.“ Jürgen Suhr (B90/Grüne) Quelle: Claas Abraham

Die von den Grünen eingebrachte Alternative fand am Donnerstag keine Mehrheit. Ihr Ansatz verfolgte eine kostenfreie ÖPNV-Nutzung für Inhaber des sogenannten Strelapasses. Dieser Sozialpass inkludiert rund 300 Personen wie Alleinerziehende, Familien mit zwei Kindern, aber auch Studenten und Rentner, die finanziell auf Entlastung angewiesen sind. Bisher gibt es für diese Gruppe Vergünstigungen im kulturellen (Zoo, Theater) oder sportlichen Bereich (Sportbecken Hansedom). „Betonen möchte ich, dass auch in unserem Konzept Ältere über 70 vom kostenfreien Nahverkehr profitiert hätten, denn der Strelapass definiert keine Altersgrenze, sondern nur Zielgruppen unabhängig vom Alter“, so Suhr.

Seniorenticket für 65+ nicht finanzierbar

In der Debatte verteidigte Ronald Zabel (CDU) jedoch die ausgewählte Testgruppe. „Es ist ein Pilotschritt. Wir wollen es jetzt ausprobieren und im ersten Aufschlag die Situation für Menschen über 70 verbessern“, sagte er. „Auch das Seniorenticket hat eine soziale Komponente. Viele Menschen aus der Altersgruppe haben oft keine Fahreignung, genau die wollen wir erreichen.“ Auch eine Berechnung für eine jüngere Zielgruppe hätte es gegeben. „Wir haben geschaut, was möglich ist. Für ein Ticket ab 65 hätten wir fünf Millionen gebraucht.“ Diese Variante wäre vorerst mit den insgesamt zwei Millionen Euro für zwei Jahre nicht finanzierbar gewesen. Kommt der kostenlose Nahverkehr wirklich für alle, würde die soziale Komponente ab 2023 ohnehin wegfallen.

Ein „kostenloses Rentnerticket“ findet auch die SPD gut. Dafür will sich der SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Würdisch weiterhin in Schwerin einsetzen. „Alle, die eine Rente haben, sollten einbezogen werden. Wir würden das sofort machen, wenn man sich das leisten kann“, so Würdisch.

Von Kay Steinke