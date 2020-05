Stralsund

Die neue App der Stadtbibliothek Stralsund ist ab sofort verfügbar und kann für Android- und iOS-Geräte kostenfrei heruntergeladen werden. In den entsprechenden Stores einfach nach „ Stadtbibliothek Stralsund“ suchen. So hat man das Angebot der Stadtbibliothek immer dabei und kann die verschiedenen Funktionen auch unterwegs nutzen.

Vorbestellen und Merklisten erstellen

Mit der App kann man unter anderem den Vorbestellservice der Stadtbibliothek nutzen oder Medienmerklisten erstellen und diese per E-Mail direkt an die Bibliothek versenden. Die Mitarbeiterinnen suchen die Medien heraus und stellen sie für den jeweiligen Nutzer direkt an der Theke zur Abholung bereit. Die Medienmerkliste lässt sich auch mit Verwandten, Freunden und Bekannten per Messengerdienst, E-Mail oder SMS teilen.

Die App bündelt außerdem das Vor-Ort-Angebot mit den Online-Medien der Stadtbibliothek. So lässt sich der komplette Medienbestand durchsuchen. Die gewünschten Online-Medien können zusätzlich direkt über die App heruntergeladen und entliehene Medien vorbestellt werden.

Alle Konten auf einen Blick

Wer mehrere Bibliothekskonten im Blick haben muss, zum Beispiel für die eigenen Kinder, kann alle Konten in der App bündeln und hat so alle Rückgabetermine im Blick. Die zusätzliche Erinnerungsfunktion verknüpft bevorstehende Abgabetermine mit dem Kalender auf dem Gerät.

