Kostenlose FFP2-Masken in Stralsund: Warum Risikopatienten warten müssen

Stralsund

In diesen Tagen stehen die Telefone in Apotheken der Hansestadt nicht still. Am Apparat sind mehrheitlich ältere Menschen aus der für das Corona-Virus besonders anfälligen Risikogruppe über 60 Jahre. Alle wollen wissen, wann sie ihre kostenlosen FFP2-Schutzmasken abholen können. „Die Leute haben das aus den Medien erfahren und wollen den Gesundheitsminister jetzt beim Wort nehmen“, sagt Alexander Eschrich, Chef der Bodden Apotheke in Grünhufe. Seine Erfahrung: „Das sind nicht immer nur nette Anrufe. Vor allem dann nicht, wenn wir den Betroffenen sagen müssen, dass wir noch gar nicht über die entsprechende Verordnung verfügen.“

Lange Ungewissheit über die Endfassung der Verordnung

Und so war gestern in Schaufenstern vieler Stralsunder Apotheken ein vom Apothekerverband MV empfohlenes Schild im Schaufenster zu lesen: „Kostenfreie FFP2 Masken gibt es noch nicht.“ Versehen mit dem Zusatz, dass die von Bundesgesundheitsminister Jans Spahn angekündigte Rechtsverordnung über die Verteilung von Schutzmasken an Risikogruppen noch endgültig beschlossen werden muss sowie ausreichend Masken vorhanden sein müssen.

Drei Masken noch im Dezember kostenlos

Erst in der letzten Woche hatte das Bundesgesundheitsministerium den Entwurf einer Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung vorgelegt, der am heutigen Dienstag in Kraft treten soll. Dieser sieht vor, dass krankenversicherte Personen mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland einen Anspruch auf eine FFP2-Maske haben, wenn sie das 60. Lebensjahr vollendet oder eine durch Risikofaktoren beeinträchtigte Gesundheit haben. Noch im Dezember sollen sich Betroffene danach in einem ersten Schritt drei Masken kostenlos aus ihrer Apotheke holen können.

Apothekerverband bittet um Gelassenheit

Gegen 17 Uhr konnte Axel Pudimat, Vorsitzender des Apothekerverbandes MV und selbst Inhaber der Aesculap-Apotheke in Rostock, am Montag eine erste Entwarnung geben. Die Endfassung des Verordnungstextes lag vor. Er hatte sich in den letzten Tagen – wie seine Kollegen im Land – auf die Umsetzung der Verordnung vorbereitet. „Nach meinem Überblick verfügen Apotheken im Land über Maskenvorräte“, sagt er und bittet gleichzeitig um Gelassenheit. Wer gleich am ersten Tag seine Schutzmaske holen will, wird lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Die drei kostenlosen FFP2-Masken werden den ganzen Dezember über ausgegeben.“

Lieferdienste im Weihnachtsstress

Eine Empfehlung, die auch der Stralsunder Apothekerin Petra Verhoeven am Herzen, liegt. „Wir können im Sinne der Kontaktbeschränkung nur eine kleine Zahl von Kunden in die Apotheke lassen“, sagt sie und befürchtet, dass sich in den ersten Tagen vor der Tür lange Schlangen bilden werden. „Im schlimmsten Fall ohne den nötigen Sicherheitsabstand.“ Die Apothekerin hat 9000 Masken bestellt. „Eine erste Charge von 4000 ist unterwegs. Ankunft offen.

Die Lieferdienste sind auch ohne die Massenbestellungen der 19 000 Apotheken in Deutschland im Weihnachtslieferstress“, sagt Petra Verhoeven. Sie ist für die Bestellung in Vorkasse gegangen. Da der Referentenentwurf des Ministeriums am Montag erst spät in Kraft gesetzt worden ist, war für die Stralsunder Apothekerin lange nicht hundertprozentig klar, wie die Vergütung der Vorleistung am Ende aussehen wird.

Apotheken-Hopping vermeiden

Ihr Kollege Jan Picht, Chef der Marktapotheke, ist über die Art der Umsetzung des Ministeriumsentwurfes nicht glücklich. „Es ist für uns vieles noch offen, das ist keine schöne Situation“, sagt er und bezieht sich dabei auf mögliche ungeklärte Verteilungs- und Kontrollmechanismen, mit denen sich ein eventuelles „Apotheken-Hopping“ von Leuten vermeiden lasse, die auf ihrem Weg durch mehrere Apotheken zu mehr als drei kostenfreien FFP2 kommen wollen. Für Picht ist dies vor allem im Sinne einer gerechten Ausgabe der Masken an die Zielgruppe wichtig.

Bei Kunden gilt das Prinzip Hoffnung

Das Prinzip Hoffnung gilt auch bei Birka Zander von der Warmbad-Apotheke. „Bestellt sind die FFP2-Masken und wir hoffen, dass sie auch pünktlich kommen, damit wir für unsere Stammkunden ausreichend Masken bereit halten können“, sagt sie und spricht damit dem 86-jährigen Manfred Hähnel aus dem Herzen: „Na, dann hoffen wir mal, dass auch ausreichend viele FFP2-Masken pünktlich verteilt werden können und es nicht zu Lieferengpässen kommt.“ Dietlinde Bernstein gefällt vor allem das kostenfreie Angebot sehr gut. „Die FFP2-Masken sind ja nicht gerade billig. Für mich als Brillenträgerin bedeutet, dass ich zukünftig keine beschlagenen Gläser bekomme, wenn ich eine Maske trage“, sagt die 69-Jährige.

Ab Januar drei Euro für sechs FFP2-Masken

Das kostenfreie Angebot für drei Masken gilt nach dem vorliegenden Entwurf jedoch nur bis Ende Dezember. Vom 1. Januar bis zum 28. Februar 2021 können Risikopatienten sechs weitere Masken in Empfang nehmen. Dafür wird eine Eigenbeteiligung von 3 Euro erhoben. Zusätzlich zum Personalausweis ist dazu der fälschungssichere Nachweis der Krankenkasse nötig, ob eine Anspruchsberechtigung vorliegt. Diese Nachweise sollen im Januar verschickt werden. Ebenfalls mit Nachweis sollen vom 16. Februar bis zum 15. April 2021 weitere sechs Masken erhältlich sein.

„Was da ins Auge gefasst worden ist, ist für die Krankenkassen nicht einfach umzusetzen“, sagt Rainer Lange, Pressesprecher der DAK-Gesundheit, mit Blick auf die fälschungssicheren Coupons, die in knapp vier Wochen an die 2,8 Millionen DAK-Versicherten verschickt werden sollen. „Wir hoffen, dass die Bundesdruckerei uns diese rechtzeitig zur Verfügung stellen wird“, sagt Lange und wartete wie die Apotheker lange auf die Endfassung des Entwurfs der Schutzmasken-Verordnung.

Von Jörg Mattern