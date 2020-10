„Krach anner Küste“: Wie Stralsunder Azubis ein Online-Event managten 

Stralsund

Es herrschte eine angespannte Stille am Samstagabend im Regieraum für das Online-Event „Krach anner Küste“, als die anwesenden Azubis aus der regionalen Veranstaltungsbranche auf die großen Flatscreens schauten und nur darauf warteten, dass der Countdown doch endlich beginnen möge. „Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und Start“, rief Ausbilder Philipp Raatz in die Runde und schon war das Online-Event live auf Sendung. Die Anspannung auf den Gesichtern der insgesamt acht Azubis, die in größtmöglicher Eigenregie ihr erstes Live-Online-Konzert zu absolvieren hatten, fiel sichtbar ab.

Wegen Corona: Online-Event statt echtes Konzert

Als Lokalmatadoren standen die Stralsunder Musiker der Band „Martha Friedberg“ auf der Bühne und boten schnörkellosen Deutsch-Rock mit eigenen Kompositionen nebst gehaltvollen Texten. Quelle: Christian Rödel

Die angehenden ausschließlich männlichen Fachkräfte für Veranstaltungstechnik und die beiden weiblichen Veranstaltungskaufleute wurden von ihren Ausbildungsbetrieben wie der Störtebeker Braumanufaktur, dem Theater Vorpommern, dem Rostocker M.A.U.-Club und der gastgebenden Firma Sound-Projekt-Stralsund (SPS) ins Rennen geschickt, um, coronabedingt, in Ermangelung größerer Live-Events ihr erworbenes Wissen in die Praxis umzusetzen. „Die Azubis wurden sozusagen ins kalte Wasser geschubst, aber wir standen natürlich im Hintergrund, um ihnen notfalls auch helfen zu können, wenn etwas nicht gleich klappt“, so Philipp Raatz, der selbst vor zehn Jahren seine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker bei SPS begonnen hatte und mittlerweile schon ein alter Hase in der Branche ist.

Rügener Moderator eröffnete den Abend mit Interviews

Vanessa Werner (links), Auszubildende im 3. Lehrjahr zur Veranstaltungskauffrau, wurde live von Moderator Maik Juch interviewt. Quelle: Christian Rödel

Der professionelle Moderator Maik Juch von der Insel Rügen eröffnete den Konzertabend und interviewte zuvor diverse Azubis, um sie über ihre Aufgaben während des Online-Events auszufragen. Ohne diese Fragerunden unnötig in die Länge zu ziehen, kündigte Maik Juch dann auch die erste Band an, und das war die Rostocker Formation „Quint and the Sharks“, die einen heiteren, kraftvollen Rock auf der Bühne lieferten. Ein besonderer Blickfang war die selbst gebaute Shark-Guitar in Form eines Haies, die wahrlich kolossale Töne erzeugte. Mit ihrem Gig, der eine knappe Stunde dauerte, wurden die ersten Live-Zuschauer per Facebook und mit kleiner Verzögerung gleichfalls über den Youtube-Kanal des Rostocker M.A.U.-Clubs angelockt. Ausschließlich positive Feedbacks trudelten über die beiden Kanäle ein und Vanessa Werner, die als Azubine im dritten Lehrjahr als Veranstaltungskauffrau im Duett mit SPS-Techniker Philipp Raatz für die gesamte Regie des Abends verantwortlich war, meinte: „Wir sind so froh, dass technisch weitestgehend alles geklappt hat und die Resonanz im Netz so gut ist“.

„Wir machen Provinz-Rock“, Markus Schnierer , Drummer der Band „ Martha Friedberg “

Nach dem Auftritt der grandiosen Haifisch-Rocker gab es eine Umbaupause für das Konzert der Stralsunder Lokalmatadore des Trios „ Martha Friedberg“ . Die drei Stralsunder Musiker Eric Burandt (Gesang, E-Gitarre), Markus Schnierer (Schlagzeug) und Robert Schreiber (Bass) haben sich im Jahre 2017 zu einem festen Ensemble zusammen gerauft, obwohl sie schon seit 2012 in unregelmäßigen Abständen zusammen rockten, und schreiben seitdem höchst produktiv diverse eigene Kompositionen mit deutschen Texten. „Wir sind wohl die einzige untätowierte Band aus der Region, die eigene deutsche Songs und nicht ausschließlich Cover-Versionen spielt“, meinte Eric kurz vor dem Auftritt lachend. „Wir machen Provinz-Rock, aber keinen provinziellen Rock“, lautete die Selbsteinschätzung von Drummer Markus Schnierer. Der Band „ Martha Friedberg“ flogen die Komplimente während er Live-Übertragung nur so zu! Für ihre schnörkellos rockigen Songs wie zum Beispiel „Heimweh“, „Für Dich“ , „Ich & Ihr“, „Nicht dagegen“ und „Hinten links“ gab es viel Applaus aus der Community im Netz.

Event als Hoffnungszeichen für Veranstaltungsbranche

Führten Regie im Hintergrund: Azubine Vanessa Werner und Ausbilder Philipp Raatz. Quelle: Christian Rödel

„Wir wollten mit diesem Online-Event nicht nur den Azubis eine Chance geben, sich unter Beweis zu stellen, sondern an die gesamte Veranstaltungsbranche ein symbolisches Hoffnungszeichen aussenden“, so Philipp Raatz, der natürlich hofft, dass es seiner arg gebeutelten Branche bald wieder besser geht. Für das Azubi-Event verzichteten die Künstler auf ein Honorar, auch die Organisatoren engagierten sich unentgeltlich.

Von Christian Rödel