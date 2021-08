Stralsund

Verkehrszeichen – klar, mit denen kennt man sich aus. Die sieht man doch jeden Tag. Aber es gibt Schilder, die einem seltener begegnen und bei denen sich der ein oder andere dann doch fragt, was sie wohl bedeuten. Wie sieht es beispielsweise mit einem viereckigen Schild aus, auf dem ein weißes Auto auf blauem Grund zu sehen ist? Na, doch nicht so gut aufgepasst in der Fahrschule? Auch der Name des Schildes hilft erst mal nicht wirklich weiter, denn es bezeichnet eine „Kraftfahrstraße“. Aber was heißt das?

Wer sich das gefragt hat, war vermutlich in letzter Zeit auf dem Rügenzubringer unterwegs. Dort sind seit einigen Tagen sowohl das genannte Schild als auch die durchgestrichene Variante an den Auf- und Abfahrten Andershof und Brandshagen zu sehen. Wer etwa nach Süden fährt, sieht erst das durchgestrichene Schild und später die normale Variante. Alleine das mag verwirren, denn üblicherweise ist es umgekehrt: Ein Straßenschild bringt eine Regel in Kraft, zum Beispiel Überholverbot, und später wird dies mit dem durchgestrichenen Verkehrszeichen wieder aufgehoben.

Auch zu langsames Fahren ist gefährlich

Warum ist es hier umgekehrt? Die Lösung ist so schwer nicht. Fangen wir mit dem Hintergrund an: Der Rügenzubringer, also die Bundesstraße 96, ist per se eine Kraftfahrstraße. Das bedeutet, die fast wie eine Autobahn ausgebaute Straße darf nur mit Kraftfahrzeugen befahren werden, „deren durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mehr als 60 km/h beträgt“. So steht es in der Straßenverkehrsordnung. Das wiederum heißt, dass manch alter Traktor oder führerscheinfreies Wägelchen die Straße nicht benutzen darf. Denn auch zu langsames Fahren kann für andere Verkehrsteilnehmer zum Risiko werden.

Aber warum stehen diese Schilder dort? Der Landkreis Vorpommern-Rügen erneuert die Fahrbahn der Straße NVP 16 (Abtshagen – Wittenhagen). Dafür ist eine Vollsperrung nötig und deshalb wurde eine Umleitung eingerichtet, berichtet Sandra Lehmann von der Pressestelle des Landkreises. „Ursprünglich wurde als Umleitungsstrecke die Gemeindestraße zwischen Brandshagen und Stralsund Andershof genutzt.“

Umleitung wurde zur Baustelle

Doch die ist nun selbst komplett gesperrt, weil auch diese Strecke erneuert wird. Dort führt der Ostseeküstenradweg lang und auf dem Kopfsteinpflaster holpert es gehörig. Also musste der Kreis die Umleitung ändern. „Als einzige Alternative blieb nur die B 96“, erklärt Lehmann. „Damit alle Verkehrsteilnehmer die Umleitungsstrecke nutzen können, war es notwendig, die bestehende Regelung der Kraftfahrstraße aufzuheben.“

Das heißt, zwischen Andershof und Brandshagen ist diese Straße vorübergehend keine Kraftfahrstraße. Hier müssen „Kraftfahrer“ nun auch mit langsameren Verkehrsteilnehmern rechnen. Wie lange das so gehen wird, ist noch offen. Laut Lehmann sei dies keine Frage von Wochen, sondern von Monaten.

Von Kai Lachmann