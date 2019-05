Parow

Geht die Rechnung der Gemeinde Kramerhof auf, ist die 1700 Einwohner zählende Kommune vor den Toren Stralsunds langfristig finanziell abgesichert. Denn mit dem Strelapark fließen jährlich bis zu 800 000 Euro Gewerbesteuern in die Kasse. „Es war unsere oberste Pflicht, dafür zu sorgen, dass diese Einnahmen weiterhin Kramerhof zu Gute kommen“, sagte Vize-Bürgermeister Andreas Könning (parteilos) am Donnerstagabend auf der Einwohnerversammlung in der Parower Schlosskapelle.

Seit Jahren Streit zwischen Gemeinde und Stadt

Und genau deshalb haben Kramerhof und Hansestadt nun den Strelapark-Deal eingefädelt (die OZ berichtete). Doch was sich einfach anhört, war ein knallharter, jahrelanger Kampf. „Seit 2003 will der Betreiber des Strelaparks das Haus modernisieren und erweitern. Die Hansestadt als anzuhörender Nachbar hat das immer abgelehnt, um den Innenstadt-Handel zu schützen. Deshalb landete das Ganze vor Gericht“, erklärte Könning den Einwohnern.

Ein Einzelhandelskonzept musste erstellt werden. Und das besagte schließlich: Erweiterung des Strelaparks ja, aber nur wenn das Einkaufszentrum von Wohnbebauung eingeschlossen wird. „Man wollte jetzt beides verbinden: Wohnungsbau und größerer Strelapark“, so der stellvertretende Bürgermeister, der Gemeindeoberhaupt Friedrich-Christian Seide vertrat, weil der in Schwerin feststeckte.

Und das in der Deal:

1. Kramerhof sagt Ja zur Wohnbebauung hinter dem Hansedom, gibt die Gebäude wie Hotel, Vogelsang-Halle und Hansedom an die Stadt ab, behält aber den jetzigen Strelapark mit rund 17 000 Quaratmetern.

2. Der Investor kann das Einkaufszentrum modernisieren, aber auch um etwa 5500 Quadratmeter erweitern. Dazu wird auf der rechten Seite (Nähe Apotheke) nach vorn in Richtung Mc Donald’s angebaut. Dabei verschwinden zwar Parkplätze, die sollen dann aber in einem Parkdeck zur Verfügung stehen, so erste Überlegungen.

3. Die Hansestadt will den neuen Teil des Strelaparks, diese Einnahmen gehen also auf das Stralsunder Konto.

4. Als Ausgleich für die Grundstücke bekommt die Gemeinde Kramerhof von Stralsund 2,5 Millionen Euro. Zu zahlen in vier Raten.

„Das ist der Kompromiss, mehr war nicht zu verhandeln“, stellte Andreas Könning sachlich fest und schob hinterher: „Die Alternative wäre Stillstand, vielleicht sogar der Verkauf gewesen. Und den Investitionsstau sehen wir ja heute schon...“ Diana Hoffmann warf ein: „Das habt ihr gut gut gemacht“ und spielte damit auf die gute Verhandlungsarbeit von Gemeindevertretung und Amtsverwaltung an.

Wann fließen die 2,5 Millionen und wofür?

„Wann fließt denn das Geld“, wollte ein Mann wissen. „Wir haben dem Vertrag zugestimmt, auch die Stadt, jetzt liegt das Ganze beim Innenministerium. Wir denken, dass zum Jahresende die Genehmigungen vorliegen und der Vertrag rechtskräftig ist. Der Rest liegt bei der Stadt. Fakt ist, wird bis zum 1. Januar 2026 dort nicht gebaut, wird das Ganze rückabgewickelt“, antwortete Andreas Könning.

„Und was machen wir mit den 2,5 Millionen“, so die Frage eines Paares aus Vogelsang, wohl mit dem Wunsch, dass auch für diesen Ortsteil was abfällt. „Die Entscheidung liegt natürlich beim neuen Gemeinderat. Aber wir hatten die Idee, damit das Schloss zu sanieren, damit einerseits die Amtsverwaltung einziehen kann, aber andererseits die weitere Entwicklung in Parow vorangeht“, so der Vize-Bürgermeister und unterstrich, dass man den Verwaltungssitz nicht verschenke, sondern Geld zurückfließe.

„Warum geben wir denn so viel ab? Auch den Hansedom? Was gehört uns denn überhaupt noch?“ hakte ein anderer Einwohner nach. Der Bürgermeister-Stellvertreter betonte, dass der gesamte jetzige Strelapark in Gemeindehand bleibe. Einschließlich Tankstelle.

„Gehen da nicht wichtige Einnahmen flöten“, fragte ein älterer Herr. „Wir bekommen jährlich rund 50 000 Euro Grundsteuer für das Hansedom-Gelände. Ja, die müssen wir den 800 000 Gewerbesteuern entgegensetzen, Gewinne gibt es da seit Jahren nicht“, so Könning und deutet mit verschmitztem Grinsen an, dass das Ergebnis klar sei...

Ines Sommer