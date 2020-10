Groß Mohrdorf

Der Wind über der Ostsee hat endlich mal auf Nordost gedreht. Für Günter Nowald ist das eine gute Nachricht. „Derzeit rasten deshalb in unserer Region 32 345 Kraniche und damit etwa 10 000 mehr als noch vor einer Woche“, sagt der Leiter des NABU-Kranichzentrums in Groß Mohrdorf.

Doch damit sei der Höhepunkt – wie in der vergangenen Woche angekündigt – noch nicht erreicht. Es sind noch immer deutlich weniger Vögel als in den vergangenen Jahren, wo durchschnittlich zwischen 50- und 70 000 Kraniche auf den Feldern zwischen Zingst und Rügen Station machten, ganz zu schweigen vom Rekord des vergangenen Jahres, als 97 000 Vögel des Glücks hier Kraft vor dem Weiterflug sammelten.

Was den Kranich so umtreibt

Über die große Schwankungsbreite des Vogelzugs ist selbst der Kranichexperte erstaunt. „Was den Kranich in diesem Jahr so umtreibt, ist schwer zu sagen“, rätselt Nowald. Eine Vermutung: Ein Teil der Vögel könnte wohl noch nicht aus Skandinavien abgeflogen sein. Denn während Nowald zufolge die Kraniche im vorigen Jahr vor einem Kälteeinbruch in Skandinavien und Osteuropa geflohen waren, ist das Wetter in diesem Jahr dort günstiger.

Die Großvögel scheuen das Risiko

Und dann hatte wohl auch noch der in den vergangenen Wochen lange vorherrschende Ostwind etwas mit dem verzögerten Abflug zu tun. „Diese Windrichtung hätte die Kraniche während des Fluges zu weit nach Westen getrieben und damit wären die Vögel zu lange über dem Wasser unterwegs gewesen“, so Nowald. Ein Risiko, das die Tiere nach Möglichkeit vermeiden.

Gute Futterbedingungen in der Region

Doch während seit Wochenbeginn immer mehr Kraniche aus Skandinavien in Nordvorpommern einfliegen, machen sich die ersten Vogelschwärme auch schon auf den Weg in ihre südlichen Winterquartiere. „Dabei herrschen aktuell sogar gute Bedingungen für die Kranichrast rund um Groß Mohrdorf“, sagt Günter Nowald. Er verweist dabei auf genug Futter, das sich auf den Stoppelfeldern für die großen Vögel noch finden lässt.

Tipps für Kranichgucker von Fachleuten

Dennoch gibt es für die vielen Naturfreunde, die extra zum Kranichgucken in die Region gereist sind, noch reichlich vom diesjährigen Naturschauspiel zu erleben. „Der Kranich ist eben ein echter Zug-Vogel“, sagt der Fachmann mit schmunzelndem Doppelsinn. Wer sich also auf Beobachtungsposten begeben will, der wird im Kranichzentrum an der Groß Mohrdorfer Lindenstraße mit ausreichenden Informationen versorgt. „Die geführten Kranichtouren mit unseren Rangern sind zwar fast alle so gut wie ausgebucht“, sagt Nowald.

„Doch wir verweisen die Interessenten, die selbst auf Exkursion gehen möchten, um die Kraniche zu erleben, gerne und gewissermaßen tagaktuell an die von den Großvögeln besuchten Futterplätze und beschreiben die Wege zu den Beobachtungspunkten in der Region und dem Kranorama bei Günz.“

Tipps zum Kranichgucken Ausgangspunkt jedes privaten Streifzuges zu den Vögeln des Glücks sollte das Kranichzentrum Groß Mohrdorf sein, Telefon 038323 80540. In der Lindenstraße 27 erwartet die Naturfreunde nicht nur eine Ausstellung mit Wissenswertem zum Kranich Hier gibt es tagesaktuelle Tipps, an welchen Beobachtungspunkten die Kraniche besonders gut zu beobachten sind und wie Interessenten zum Ausguck finden. Das Kranorama bei Günz als größter Aussichtspunkt ist in diesen Tagen von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Wegen der geltenden Corona-Regelungen müssen Besucher folgendes beachten: Es sind maximal 18 Personen (Einzelpersonen bzw. Haushalte) gleichzeitig zugelassen. Das Kranichzentrum hat dafür entsprechende „Eintrittskarten“ vorbereitet. Es werden die Personendaten erfasst. Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz ist obligatorisch. Sowohl innen als auch außen gilt die Abstandsregelung. Im Kranorama ist ein Rundgang vorbereitet.

Interesse am Kranich ist ungebrochen

Dass das Interesse an den Glücksvögeln nach wie vor groß ist, zeigte auch der Zuspruch zur 22. Woche des Kranichs Ende September. „Wegen der Regelungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, musste der eine oder andere Programmpunkt gestrichen werden und bei anderen die Teilnehmerzahl begrenzt werden“, sagt Nowald. „Aber die Nachfrage war wie in den Vorjahren wieder sehr groß gewesen“, so Nowald.

Von Jörg Mattern