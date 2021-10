Günz

Gleich neben dem Kranorama in Günz hat die gemeinnützige Gesellschaft „Kranichschutz Deutschland“ 1,7 Hektar Fläche, auf der nun das neue Info-Zentrum gebaut werden soll.

Über drei Millionen Euro stehen im Investitionsplan, wobei man angesichts der Preissteigerungen sicher von einem Mehrbedarf ausgehen kann. Titel des Neubaus: „Kranichwelten“.

Die Planung läuft

Seit vielen Jahren arbeitet Günter Nowald an der Idee, ein neues Kranichzentrum zu bauen. So war zum Beispiel auch mal die Gutsanlage in Günz im Gespräch. Jetzt ist der Standort aber klar, die Gemeinde Altenpleen, zu der Günz gehört, hat bereits den Flächennutzungsplan geändert und einen B-Plan aufgestellt. Auch der Bauantrag ist raus.

„Wir haben den Bescheid zum vorzeitigen Maßnahmebeginn bekommen, aber durch Corona hat sich alles verschoben“, so Geschäftsführer Nowald. Er betont, dass das neue Haus kein überdimensionales Zentrum wird, sondern in der Nähe zum Kranorama gute Bedingungen für Besucher und Mitarbeiter bieten soll.

So soll das neue Zentrum mit dem Titel "Kranichwelten" aussehen. Quelle: Kottke Architekten

Ein Areal mit beiden Einrichtungen

Es wird einen großen Parkplatz geben, so können die Kranichgucker fußläufig das Areal mit beiden Einrichtungen erkunden. In Mohrdorf befindet sich das Zentrum mitten in der Wohnbebauung, da waren Störungen durch den Besucherstrom nicht zu vermeiden.

Kranichschutz Deutschland fungiert nicht nur als Bauherr für das Projekt, sondern muss auch einen gewaltigen Eigenanteil stemmen. Die Organisation wird dabei finanziell unterstützt von der Lufthansa. Zudem soll es ab 2022 auch möglich sein, Förderung aus dem Wirtschaftsministerium zu bekommen.

„Trotzdem sind wir auf der Suche nach Sponsoren, bewerben uns zum Beispiel bei Stiftungen mit dem Projekt. Der Nabu, der selbst auch einen Betrag beisteuert, unterstützt uns da sehr“, berichtet der Chef des Kranichzentrums von der Suche nach Geldgebern. Und Günter Nowald gesteht, dass er das neue Zentrum am liebsten 2023 beziehen möchte.

Von Ines Sommer