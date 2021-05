Kranichzentrum Groß Mohrdorf warnt vor Kükenraub

Groß Mohrdorf

Kraniche gehören nicht in den Vorgarten. Mit diesem Hinweis wendet sich das Kranichzentrum Groß Mohrdorf in diesem Frühjahr an die Öffentlichkeit. Das Problem: Immer wieder sammeln besorgte Bürger die kleinen, braunen „Kranichbällchen“ ein, nehmen sie mit nach Hause – und rauben die Küken so ihren Kranicheltern.

Dies passiert speziell im Frühling, denn dann ist in den deutschen Gebieten Brutzeit. „Wir möchten auf die besondere Schutzbedürftigkeit brütender Vögel, insbesondere der Bodenbrüter wie dem Kranich, hinweisen“, sagt Günter Nowald, Leiter des Kranichzentrums. Weitere Regeln, die man beachten sollte: Wege in Wäldern nicht verlassen, nicht über Freiflächen laufen und mitgeführte Hunde an der Leine zu halten.

Kranichküken folgen immer ihren Eltern

Für Kranichküken ist das Einhalten dieser Regeln besonders wichtig. Die Küken sind Nestflüchter und folgen ihren Eltern sofort – sind in den ersten Tagen aber nicht besonders schnell. Deshalb fügt Nowald noch eine weitere Regel hinzu: „Niemals in freier Natur ein Küken aufsammeln und mit nach Hause nehmen, auch wenn es noch so herzzerreißend piept!“

Das Piepen gelte nicht den Menschen, sondern ausdrücklich den eigenen natürlichen Eltern (Altvögeln), die verborgen beobachten und dringend darauf warten, dass der Mensch wieder fortgeht. Ist „der Feind“ weg, sammeln die Altkraniche ihre Jungen wieder ein.

Reiterhof nutzte Kranichküken als Attraktion aus

Im vergangenen Jahr 2020 – als wegen Corona viel mehr Menschen ihre Freizeit in der Natur verbrachten, nahm die Entwicklung dramatische Folgen. Allein beim Kranichschutz Deutschland sind sieben Kranichküken bekannt geworden, die von Menschen aus der Natur von ihren Eltern fortgenommen worden sind und damit in ein Leben geholt wurden, das nicht für sie vorgesehen war.

Es gab sogar einen Fall, wo Eier absichtlich vom Nest genommen und künstlich erbrütet wurden, um eine Attraktion für den eigenen Reiterhof zu haben. „So egoistisches Handeln ist strafbar“, meint Günter Nowald. Die meisten Küken wurden jedoch in bester Absicht aufgelesen, im Glauben, sie seien verlassen worden. Dennoch: Die Menschen wollten helfen – erreichten jedoch das Gegenteil.

Fatale Folge für die Küken

Solche Findelkinder gehen einer ungewissen Zukunft entgegen. Sind sie zu jung und noch nicht sicher auf die eigene Art geprägt, kommt es zur sogenannten Fehlprägung, das Küken nimmt die menschlichen Stiefeltern als eigene an. Dieser Prozess ist unumkehrbar!

Diese Kraniche können nie mehr zu ihrer eigenen Art zurückkehren oder erfolgreich wieder ausgewildert werden. Für die Menschen wie auch für die aufgezogenen und fehlgeprägten Kraniche beginnt ein völlig „falsches“ Leben. Werden sie erwachsen, verteidigen sie ihr Revier und greifen fremde Menschen ohne Umschweife an, und wer mit Kranichen Umgang hat, weiß, welch starke und für uns auch gefährliche Waffen die Schnäbel und Krallen von Kranichen sind. Das kann ziemlich unangenehm für den Tierhalter werden, der die Verantwortung für das Tier hat.

Adoptierte Vögel landen oft in Volieren

Die Menschen, die anfangs in bester Absicht die Elternrolle übernommen haben, können zu allermeist nicht die Bedingungen schaffen, die Kranichküken benötigen, um auch mental gesund aufzuwachsen. Denn diese sind auf die ständige Gegenwart der Eltern angewiesen, um sich sicher zu fühlen, und wollen niemals allein bleiben.

Viele der adoptierten Vögel landen am Ende in Volieren. Im Ergebnis steht ein bedauernswertes Wesen, das sich nicht darüber klarwerden kann, wohin es gehört und wer es ist. Deshalb: „Finger weg von den wilden Küken!“, so Nowald.

Von kst