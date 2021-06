Groß Mohrdorf

Lange mussten die Naturfreunde warten. Nun ist es endlich so weit. Schnell noch die Ausstellung aufhübschen und aktuelle Aufsteller vorbereiten. Dann wird das Nabu-Kranichzentrum in Groß Mohrdorf eröffnet. Ab Freitag, dem 4. Juni, empfängt das kleine Museum wieder Besucher. Geöffnet ist es dann von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr.

Auch wenn in der freien Natur nur mit etwas Glück Kraniche zu sehen sind, gibt es in der Ausstellung immer etwas zu entdecken. Der international preisgekrönte Film „Kraniche – Juwelen der Küste“ vermittelt in eindrucksvollen Bildern einen Einblick in das Leben dieser Mythen umwobenen Vögel. Zudem sind schon verschiedene Kranich-Kalender für 2022 eingetroffen.

Eintritt nur mit Maske, Test oder Impfnachweis

„Natürlich müssen wir die von der Landesregierung vorgegebenen Richtlinien einhalten. Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder ein Nachweis über vollständige Impfung oder Genesung sind vorgeschrieben. Das Tragen einer FFP2 Maske oder OP-Maske ist Pflicht. Die Kontaktdaten müssen per Luca-App oder schriftlich hinterlegt werden“, zählt Dr. Günter Nowald, Leiter der Einrichtung, die Bedingungen auf und schiebt hinterher: „Trotz dieser Einschränkungen freuen wir uns über Ihren Besuch in unserer Ausstellung. Herzlich willkommen!“

Von Ines Sommer