Stralsund

Das bewegende Schicksal von Beate Runge, die während der DDR-Zeit als Kind 15 Jahre in der Stralsunder Psychiatrie verbracht hat, ist kein Einzelfall. Dies bestätigt Jan Armbruster, Leitender Oberarzt am Helios Hanseklinikum Stralsund, der zusammen mit dem verstorbenen Chefarzt der Psychiatrie und Psychotherapie, Prof. Harald Freyberger, die Geschichte des Krankenhauses West aufgearbeitet hat. Nachzulesen ist die Historie in dem Buch „Verwahrung, Vernichtung, Therapie: Zum 100-jährigen Bestehen der stationären Psychiatrie auf dem Gelände des Krankenhauses West in Stralsund“.

Nicht alle Zeitzeugen können heute über das Erlebte sprechen

Jan Armbruster, Leitender Oberarzt am Helios Hanseklinikum, Fachbereich "Forensische Psychiatrie und Psychotherapie". Quelle: Helios Stralsund

„Ja, die Vergangenheit ist immer noch präsent. Auch durch Patienten, die schon während der DDR-Zeit am Krankenhaus West behandelt worden sind. Aber es wird weniger. Andere Kinder oder Jugendliche aus der damaligen Zeit haben ganz ähnliche Erfahrungen wie Frau Runge gemacht. Für viele Zeitzeugen ist es heute noch immer schwierig, über das Erlebte zu sprechen“, so Armbruster. „Einige können den Ort auch heute noch immer nicht betreten.“

Patienten wurden lange als billige Arbeitskräfte missbraucht

Die schwere Arbeit, die Runge als Kind teilweise verrichten musste, galt als Teil der damaligen Arbeitstherapie. Eigentlich eine anerkannte, auf Rehabilitation der Patienten ausgerichtete Therapieform. Doch an vielen Kliniken wurde diese in der Nachkriegszeit – in Ost und West – aus Personalmangel missbraucht. „Nur durch Patientenarbeit konnte der Klinikbetrieb aufrecht erhalten werden“, beschreibt Armbruster die Situation. Damit wurde das Wohl der Patienten und der therapeutische Erfolg den wirtschaftlichen Interessen klar untergeordnet. In Stralsund wurden Patienten in Landwirtschaft, Gärtnerei, Tischlerei, Schlosserei, im Maschinenhaus, in der Koch- und Waschküche, der Nähstube und zum Teil auch in der Verwaltung beschäftigt. Der Mangel an Fachpersonal führte dazu, dass sogar fehlende Heizer von Patienten ersetzt wurden. So mussten Erkrankte körperlich schwere Arbeit im Heizwerk leisten. „Aus heutiger Sicht unvorstellbar. Die Verhältnisse waren schwierig, die Gebäude marode, die Stationen überbelegt und in einem der Krankenhaus-Keller wurden später sogar Pilze gezüchtet“, so Armbruster.

60er-Jahre: Ein Arzt und eine Psychologin für 622 Betten

Anfang der 60er-Jahre wurde die Psychiatrische Klinik des Bezirkskrankenhauses Stralsund vom ambitionierten Chefarzt Friedrich Rudolf Groß geleitet. Dieser strebte ein modernes Konzept mit ausgewogener Anwendung von Pharmakotherapie, Arbeitstherapie, Gruppengespräch und nachgehender Fürsorge an. Doch die Realität bei seinem Amtsantritt war düster: „Überfüllte Stationen, eingezäunte Stationsgärten, Drillichuniform und Einheitsfrisur bei einer personellen Besetzung mit einer Psychologin und einem Arzt für die inzwischen 622 Betten“, schildert Armbruster. Schon Groß zeigte sich damals vom Missbrauch der Patienten als Arbeitskräftereservoir erschüttert.

Arbeit als Zuflucht vor schlagendem Personal

„Nicht jeder hat die schwere Arbeit als Last empfunden“, sagt Armbruster. „Ein anderer Patient, der im 13. Lebensjahr am Krankenhaus West war und als ‚unbeschulbar‘ galt, hat die Arbeit in der Küche als positiv in Erinnerung. So konnte er sich dem schlagenden Pflegepersonal entziehen“, erklärt Armbruster. Die Situation in Stralsund war kein DDR-Phänomen. „Die aus heutiger Sicht teils menschenunwürdigen Verhältnisse in der Psychiatrie waren in der Bundesrepublik bis zur Psychiatrie-Enquete Mitte der 70er-Jahre vergleichbar.“

Von Kay Steinke