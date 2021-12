Stralsund

Die Krankentransportfahrer in MV fürchten um ihr Geschäftsmodell. Ab dem 1. Januar droht eine Beförderung von DAK-Patienten für sie unwirtschaftlich zu werden. Denn laut internen Schreiben will die Krankenkasse DAK Gesundheit die Vergütung pro Fahrt deutlich drücken – obwohl bei den Taxi- und Mietwagenunternehmen die Kosten allein durch die hohen Benzinpreise deutlich gestiegen sind. Sollte der Konflikt nicht zeitnah gelöst werden, droht ein Streik, der besonders bedürftige Patienten treffen wird.

André Thedran vom Bergener Krankenfahrdienst Ostseeküste. Quelle: Kay Steinke

Viel weniger Geld, trotz steigender Kosten – aus Sicht von André Thedran vom Krankenfahrdienst Ostseeküste mit Sitz in Bergen ein schlechter Deal. „Mit einer Range zwischen 1,30 Euro und 1,35 Euro pro Kilometer will uns die DAK abspeisen“, sagt der Geschäftsführer. Mit seinen Mitarbeitern betreut er immerhin rund 200 DAK-Patienten. Diese will er natürlich nicht verlieren – doch die Situation ist kompliziert. Denn die DAK hat die Vergütungsvereinbarung mit Verband der Ersatzkassen (Vdek), in dem landesweit zurzeit etwa 650 Taxi- und Mietwagenunternehmen vertraglich für Krankenfahrten gebunden sind, verlassen. So versucht die DAK den vereinbarten Vdek-Tarif von etwa 1,50 pro Kilometer zu umgehen und drängt die Unternehmen zwischen Rostock, Rügen und Usedom zu Einzelverträgen – zu deutlich schlechteren Konditionen.

„Werden regelrecht erpresst“, Oliver Gurk, Taxifahrer von Rügen

Oliver Gurk (60) ist seit 1990 im Geschäft mit Rügentaxi. Sein Unternehmen hat mit Binz und Bergen zwei Standorte. Neun Angestellte sind für ihn unterwegs. Quelle: Kay Steinke

Nur noch bis Ende Dezember akzeptiert die DAK den Tarif. Dann drohen laut Oliver Oliver Gurk (60), der seit 1990 mit Rügentaxi im Geschäft ist, „Wildwest-Verhältnisse“. „Wir werden von der DAK regelrecht erpresst. Mit 1,30 Euro kann niemand überleben“, sagt er. „Natürlich werden wir alle Patienten weiterfahren – ohne Vergünstigung zum Taxitarif.“ Der Patient müsse dann mit seiner Quittung zur DAK gehen – und die Fahrt selbst abrechnen.

„Krankenkassen haben Wettbewerb gnadenlos ausgenutzt“

Maik Göricke, Inhaber von Krankenfahrdienst Stralsund. Quelle: Kay Steinke

„Mit 1,40 Euro ist man uns entgegengekommen. Das erste Angebot war 1,30 Euro. Wenn wir uns unterhalten müssten, dann über eine Erhöhung“, sagt Maik Göricke (56) von Krankentransporte Stralsund. Er betreut mit seinen 25 Mitarbeitern auch rund 200 DAK-Patienten. „Die alte Kalkulation berücksichtigt weder den neuen Mindestlohn noch teurere Spritpreise“, sagt er. Durch Einzelverträge gäbe es in MV bereits enorme Ungerechtigkeit. So gibt es bei Ludwigslust-Parchim auch Unternehmer, die nach Taxitarif fahren, der dort bei rund 2 Euro liegt. „Früher stand der Wettbewerb im Vordergrund“, sagt Göricke. „Das haben die Kassen gnadenlos ausgenutzt.“ Schon der Taxitarif liegt in Vorpommern-Rügen bei nur 1,70 Euro pro Kilometer.

Der schwelende Konflikt zwischen DAK und Fahrerdienstleistern hat laut Thedran und Göricke auch etwas Gutes. „Wir sind uns in der Sache einig, wollen Einzelverträge vermeiden und gemeinsam für eine faire Preisgestaltung kämpfen“, sagt Thedran. „Nur zusammen sind wir stark und haben eine Chance.“ Damit etwas passiert, hat der Rüganer vor knapp drei Wochen den Vorsitz im Taxi-Landesverband MV übernommen – und wegen der bedrohlichen Situation vieler Taxi- und Krankenwagenfahrer gleich einen Tisch bekommen.

„Für Landtaxis wird die Situation besonders prekär.“

Carola Jahnke (64) aus Greifswald, sie ist angestellt beim Unternehmen ihres Mannes Jürgen Jahnke. Taxi Jürgen Jahnke aus Greifswald macht deutschlandweit Krankentransporte. Quelle: Kay Steinke

„Für mich ist es sehr unverständlich, dass so ein Unterschied gemacht werden soll“, sagt Carola Jahnke (64) eine von zehn Angestellten des Greifswalder Taxi-Unternehmers Jürgen Jahnke. „Unser Vorteil ist, dass wir Fahrten für die Uni-Klinik machen und viel in der Stadt sind. Für Landtaxis ist die Situation noch prekärer.“ Erst wollten sie die Situation aussitzen. Doch das Abwarten ging nicht mehr. „Was mich persönlich ärgert, ist der Umgang mit den Menschen. Die DAK trägt es auf den Schultern der Patienten aus – und wir sind die Buhmänner.“ Was aus ihrer Sicht kaum jemand sieht: Der Service der Krankenfahrten geht deutlich über den reinen Transport hinaus. „Wir setzen die Leute in den Rollstuhl, fahren sie darin bis zur Dialyse und holen sie später aus dem Bett wieder ab. Alles nicht unsere Arbeit. Wir machen es trotzdem – weil uns das Wohl der Fahrgäste am Herzen liegt.“

„Wünsche mir, dass die Fahrer gut bezahlt werden.“

Marlies Scheib (80) aus Stralsund ist Dialyse-Patientin. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Marlies Scheib (80) aus Stralsund muss als Dialyse-Patientin dreimal pro Woche für gut vier Stunden in das Nierenzentrum zur Behandlung. Sie hofft, dass zeitnah eine Lösung gefunden wird, denn zu den Fahrern hat sie einen guten, persönlichen Kontakt. „Manchmal müssen die Krankentransportfahrer sogar bis zu einer halben Stunde länger auf mich warten, weil es mitunter zu Nachblutungen kommt“, sagt die Seniorin, die mit ihrem Mann in einem eigenen Haus lebt und auch weiterhin ein selbstständiges Leben führen möchte. „Die Fahrer bleiben trotzdem immer freundlich und helfen mir, wo sie können. Deshalb wünsche ich ihnen, dass sie auch angemessen bezahlt werden können. Weniger Geld für diese tolle Dienstleistung ist nicht gut“, sagt Marlies Scheib. Die Seniorin hofft, dass drastische Maßnahmen wie ein Streik ausbleiben.

Rostocker Unternehmer: Für spezialisierte Unternehmen wird es besonders hart

Gunnar Weiß, Geschäftsführer vom Rostocker Unternehmen „Patienten-Shuttle“. Quelle: Kay Steinke

„Ein Streik ist ein heißes Eisen. Aber die Bereitschaft ist da“, sagt Gunnar Weiß (48), Chef vom Rostocker Unternehmen „Patienten Shuttle“. „Uns wird es noch härter treffen als die Taxifahrer“, prognostiziert er. „Unsere fünf Autos sind so ausgestattet wie ein Krankenwagen. Es fehlt nur Blaulicht und ein Arzt“, sagt er. Seine Firma füllt die Nische zwischen Taxifahrten und Krankenwagen. „Wir haben immer zwei Mitarbeiter an Bord. Dadurch schlagen die Kosten bei uns doppelt durch, anders als bei einem reinen Taxiunternehmen.“ Der höchste Kostenfaktor ist mit knapp 70 Prozent das Personal. „Der Verband der Ersatzkassen zahlt 50 Prozent mehr, als die DAK bezahlen möchte“, rechnet er vor. Über die Situation hätte er schon Patienten und auch Ärzte informiert. „Wir können nicht unwirtschaftlich fahren. Alle wissen das. Wir hoffen, dass vorher eingelenkt wird.“ Auch der Verein der Dialyse-Patienten würde das Anliegen der Fahrer unterstützen. „Sie stehen hinter uns“, sagt Weiß. „Denn wir fahren immer. Auch an Feiertagen. Zuschläge bekommen wir dafür nicht.“

