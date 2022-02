Stralsund

Die Nachricht aus dem Stralsunder Kreißsaal hat Familien von Ribnitz über Richtenberg bis Rügen hart getroffen: Weil jetzt schon Hebammen fehlen und sich das Problem mit der fälligen Pflichtimpfung bei medizinischem Personal noch verschärfen wird, reduziert die Geburtshilfe des Helios-Hanseklinikums in der Hansestadt ab sofort die monatliche Geburtenzahl. Wie die OZ am Mittwoch berichtete, werden nur noch 60 Familien, die ein Baby erwarten, in die Liste der geplanten Geburten aufgenommen.

Leser kritisieren künftigen, langen Anfahrtsweg

„Eine Geburt ist etwas Einmaliges und Tolles, und nun muss man sich schon Sorgen machen, nicht im Supermarkt oder unterwegs zu entbinden. Traurig“, schreibt Stefanie Mielke auf Facebook. „Privatisierte Krankenhäuser und richtig schwere Bedingungen für die Hebammen. Das ist nun das Resultat, und es wird noch schlimmer“, befürchtet eine Frau mit dem Nicknamen Ju Dy. Solveig Kreiselmeier postet: „Der Anfahrtsweg für die werdenden Eltern wird immer größer, immer mehr Geburtsstationen werden verkleinert, oder verschwinden ganz. Es ist erschreckend. Mein Respekt allen Hebammen, die das noch stemmen!“

Doch es gibt auch viele Fragen. So will Jessica Friese wissen: „Woher soll man dann nun wissen, das man eventuell Nummer 61 ist und mit geplatzter Fruchtblase und Wehen vor der Kreißsaaltür steht? Und was soll man dann machen? Oh, oh, da werden wohl manche Kinder auf’m Rücksitz geboren... Traurig.“

Notfälle werden in Stralsund nicht weggeschickt

Alle Familien werden bei ihrer Anmeldung sofort darüber informiert, ob sie zu den 60 gehören und in Stralsund entbinden können oder nicht. „Und selbstverständlich stehen wir für Notfälle immer bereit, zum Beispiel bei Blutungen oder vorzeitigen Wehen. Auch mit einer geplatzten Fruchtblase wird keine Frau weggeschickt“, sagt Jessica Tornow der OZ und ergänzt: „Es geht in erster Linie darum, die geplanten Geburten auf rund 60 einzugrenzen. Dringende Fälle sind damit nicht gemeint. Wir wollen aber allen Familien, die nicht für Stralsund vorgemerkt sind, rechtzeitig die Möglichkeit geben, sich eine andere Geburtsklinik zu suchen.“ In Stralsund anmelden sollte man sich also so früh wie möglich, Telefon 03831/ 352321.

Individuelle Betreuung steht im Vordergrund

Dabei wurde Stralsund in den letzten Jahren zum Kinderkriegen immer beliebter. Stieg die Geburtenzahl doch kontinuierlich ab. Doch die 1000er-Grenze werden die Hebammen vom Sund nun nicht mehr knacken. Mehr als 700 Babys sind mit den jetzt vorgenommenen Einschränkungen wohl nicht drin. Eine Entwicklung, die manchem das Herz bricht. „Auch uns fällt dieser Schritt schwer. Aber wir wollen auch, dass die künftigen Eltern ein schönes Geburtserlebnis haben, mit individueller Betreuung. Das funktioniert nicht, wenn wir von Tür zu Tür hetzen“, wirbt die 26-jährige Hebamme noch einmal um Verständnis für den Schritt der Stralsunder Hebammen.

Kaum noch Geburtshilfe rund um Stralsund

Doch wo soll denn nun die Alternative sein? Was machen die 20 bis 40 Paare, die auf ihr Babyglück warten und in Stralsund nicht auf der Liste stehen? Eine schwierige Entscheidung. Denn rundherum fand in den letzten Jahren in den Geburtskliniken bereit sein Kahlschlag statt.

Die Boddenkliniken haben ihre Geburtshilfe schon lange abgemeldet, viele Frauen aus Ribnitz-Damgarten fuhren deshalb nach Stralsund oder Rostock. Sie werden sich jetzt wahrscheinlich komplett in Richtung Uniklinik oder Südstadt-Klinikum nach Rostock orientieren.

Rüganer trifft es hart

Noch schlimmer ist es für die Rüganer. Fürs Sana-Krankenhaus gibt es immer noch keine Lösung, was die Geburtshilfe betrifft. Hier finden zwar Kaiserschnitte statt, und Hebammen, die als Freiberufler die Frauen betreuen, können für die Entbindung auch den Kreißsaal in Bergen nutzen, doch viele klopften auch in Stralsund an, zumal nicht jede Hebamme Geburten betreut. Nach OZ-Informationen arbeitet die Klinikleitung in Bergen daran, bis zum Sommer eine Lösung zu finden. Das wäre eine enorme Erleichterung für die Familien auf der Insel.

Jetzt heißt es jedenfalls für die werdenden Muttis, weite Wege auf sich zu nehmen. Ob das immer alle mit dem Auto rechtzeitig schaffen? Sassnitz, Dranske und Bergen oder Stralsund, Prohn und Franzburg – die Paare, die keine Hausgeburt wollen, haben nur zwei Möglichkeiten, um sich ihren Babytraum zu erfüllen.

Uniklinik Greifswald ist eine Alternative

Naheliegend ist erstens die Nachbarstadt Greifswald, die in der Universitätsmedizin schon immer Geburtshilfe anbietet. Hier wurden viele Jahre weniger Bays geboren als in Stralsund. Nach dem Zuwachs von der Insel Usedom – die Geburtshilfe wurde auch in Wolgast dicht gemacht – pegelt sich die Hansestadt im Landkreis Vorpommern-Greifswald nun auch auf knapp unter 1000 Kinder ein. Zum Vergleich: In Greifswald wurden im letzten Jahr 970 Kinder geboren, 2020 waren es 963. Da wurden in Stralsund 847 Kinder geboren, 2021 waren es über 100 mehr, nämlich 961.

„An der Universitätsmedizin Greifswald sowie im Perinatalzentrum Level 1 betreuen wir jedes Jahr auch Frauen aus den Nachbarregionen. Wir würden uns sehr freuen, wenn uns weitere Familien ihr Vertrauen schenken würden und in der aktuellen Situation unsere Angebote in Anspruch nehmen möchten. Wir verfügen über ein großartiges, junges Hebammenteam, Ärztinnen, Ärzte und Fachpflegekräfte sowie ausreichend Kapazitäten und moderne Räumlichkeiten mit vier Kreißsälen“, heißt es von einer Sprecherin der Universitätsmedizin auf unsere Frage, wie man dort den baldigen Zuwachs aus Stralsund sieht.

Ob der schon zu merken ist, oder ob man besondere Vorbereitungen trifft, war bisher nicht zu erfahren. Auch die Frage, wie viele Hebammen sich um die werdenden Muttis kümmern, bleib unbeantwortet. Wer selbst nachfragen möchte: Die Hebammen sind unter der Nummer 03834/86 64 68 zu erreichen.

Hebammenteam in Demmin hat schon erste Stralsunder Anmeldung

Das Hebammenteam aus Demmin besteht aus Freiberuflern, die auch die Geburtshilfe im Kreiskrankenhaus der Stadt absichern. Neben Greifswald eine mögliche Alternative für Stralsunder, die bei Helios keinen Platz mehr bekommen. Quelle: privat

Variante 2 nutzen bereits viele Familien aus Grimmen und dem südlichen Teil Vorpommern-Rügens: Die Geburtshilfe im Kreiskrankenhaus Demmin. 14 Hebammen kümmern sich hier um junge Mütter, Väter sind natürlich auch dabei. „Wir arbeiten im Krankenhaus als Beleghebammen, sind also freiberuflich tätig. Alle von uns betreuen außerhalb der Klinik Schwangere in Kursen und dergleichen. Das System, das in Stralsund ja auch seit einigen Jahren so läuft, funktioniert bei uns gut. Zum Glück haben wir keinen Personalmangel“, sagt Elaine Below. Die junge Frau hat einst in Stralsund ihre Hebammen-Ausbildung gemacht und half zwischendurch sogar mal im Helios-Kreißsaal aus. Seit 2005 gehört sie aber zum festen Team in Demmin.

14 Hebammen holten letztes Jahr über 600 Babys

„Wir sind ein kleines Haus. Zu uns kommen Familien aus der Greifswalder Ecke, aus Züssow, Teterow oder Güstrow. Wir hatten auch schon Frauen aus Rostock oder Tribsees“, berichtet die junge Frau nicht ohne Stolz und schiebt hinterher: „Ich hatte jetzt gerade die erste Anfrage aus Stralsund. Eine junge Frau, die für den 8. März Entbindungstermin hat, hat sich nun bei uns angemeldet. Wir freuen uns natürlich, auch wenn die Entfernung ganz schon happig ist.“

Die Hebammen umsorgen in Tag- und Nachtschicht jeweils zwei Frauen, am liebsten aber in 1:1-Betreuung. Sollte mehr los sein, gibt es noch eine Bereitschaft. So haben die 14 Geburtshelferinnen im letzten Jahr 662 Babys auf die Welt geholt, 5-mal kam das Kinderglück gleich im Doppelpack. Das Hebammenteam in Demmin ist unter Telefon 0399843/83967 oder unter hebammenteam-demmin.de erreichbar.

Von Ines Sommer