Stralsund

Aufgrund der auch im Landkreis Vorpommern-Rügen stark angestiegenen Zahl der Neuinfektionen mit Covid-19 in dieser Woche schließt der Landkreis ab der kommenden Woche bis auf Widerruf alle Standorte der Kreisverwaltung für den Publikumsverkehr, also in Stralsund, Ribnitz, Grimmen und Bergen. Jegliche Anliegen, die ein persönliches Erscheinen erfordern, können dann nur nach vorheriger Terminvereinbarung erledigt werden.

Vereinbarte Termine bleiben bestehen

Die Verwaltung arbeitet in allen Bereichen weiter und ein großer Teil der Leistungen kann auf dem telefonischen Weg oder per E-Mail erledigt werden. Bereits vereinbarte Termine bleiben bestehen. Bitte nutzen Sie für Terminvereinbarungen die zentrale Behördennummer 03831 115, bittet die Kreisverwaltung. Formulare und Kontakte finden Sie unter www.lk-vr.de.

Von iso