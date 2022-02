Stralsund

Mit Sorgen verfolgen Unternehmer aus MV den Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Zwar hätte Russland als Exportmarkt – zuletzt lag das jährliche Exportvolumen 176,4 Millionen Euro – laut IHK zu Rostock für MV nur geringe Bedeutung, dennoch könnten Einfuhrbeschränkungen der EU sowie internationale Sanktionen oder Embargo-Maßnahmen der russischen Seite zu möglichen Störungen bei Energie- und Rohstofflieferungen führen. IHK-Geschäftsführer Peter Volkmann geht davon aus, das steigende Kosten und ökonomische Risiken eine Folge sein könnten.

Damit rechnet auch der Stralsunder Landschaftsbauer Jörg Bornhöft. Er beobachtet die Entwicklung genau und macht sich Sorgen um seinen Betrieb. Denn schon jetzt sind Kosten für Treibstoff und Material hoch und er selbst muss seine Preise anheben. „Kanzler Olaf Scholz meinte bei einer Rede, dass sich Putin warm anziehen kann“, sagt Bornhöft. „Ich glaube eher, wir sollten das tun. Wenn der Gashahn abgedreht wird, eskalieren die Preise komplett“, so seine Einschätzung.

Firmenchef Jörg Bornhöft. Quelle: Woldt Jens-Peter

Stralsunder Politikerin rechnet mit Auswirkungen auf Energiemarkt

Dass der Konflikt die Preisrallye am Energiemarkt weiter befeuern wird, davon geht auch die Stralsunder Bundestagsabgeordnete Claudia Müller (Grüne) aus. „Wir haben im Osten Europas einen Krieg. Dieser wird besonders Auswirkungen auf den Energiebereich haben wird“, sagte sie am Freitag in Stralsund und verwies darauf, dass sich Deutschland über den Ausbau der erneuerbaren Energien dringend unabhängiger machen muss.

Die Stralsunder Bundestagsabgeordnete Claudia Müller (Grüne). Quelle: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Abhängig von Öl und Gas aus Russland

Doch bis dahin ist es ein langer Weg. Derzeit ist Deutschland nicht nur abhängig von russischem Gas, sondern auch vom russischen Erdöl, wie ein Blick auf die Zahlen untermauert. 2020 importierte Deutschland 42 Prozent des Rohölbedarfs aus Russland, bei der Gasversorgung lag der Anteil 2020 sogar bei 55 Prozent. Wenn Deutschlands wichtigster Handelspartner für Gas und Öl also den Export beschränkt oder gar aussetzt, könnte dies schnell an der Zapfsäule spürbar sein.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Derzeit ist das alles noch Spekulation“, entgegnet Delphine Saucier, Pressesprecherin von Total Energies. Das französische Unternehmen betreibt im Landkreis Vorpommern-Rügen etliche Tankstellen. Laut Saucier sei der Ölmarkt ohnehin volatil und schwer zu berechnen. „Wir haben Reserven“, betont sie – und will damit die besorgten Verbraucher beruhigen. Die Raffinerien können weiterhin über die Ölterminals an der Ostsee mit Öl vom internationalen Markt versorgt werden. Total Energies würde so normal weiterarbeiten können.

Wie sich mögliche Lieferengpässe seitens Russland auf die Preise an den Tankstellen auswirken, könne sie noch nicht sagen. „Das wäre wie ein Blick in die Glaskugel“, sagt sie. Nichtsdestotrotz ist eine Explosion der Tankpreise zumindest nicht restlos auszuschließen.

Von Barbara Waretzi und Kay Steinke