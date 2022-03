Stralsund/Krummenhagen

Es ist vier Uhr morgens, als die 18 Ukrainer im vorpommerschen Küstenhinterland aus dem Bus steigen. 11 Frauen, 6 Kinder und ein Mann sind dem Krieg in ihrer Heimat entkommen. Nun sind sie in Sicherheit – und sofort steht eine Unterkunft für sie bereit – nämlich in der „Penne“ in Krummenhagen.

So heißt das Haus der Ökologischen Beschäftigungsinitiative (Öbik), in dem der Verein Ferienwohnungen hergerichtet hat. Eigentlich machen hier Familien und Schulklassen Urlaub oder sind auf Bildungsfahrt, jetzt haben in dem Haus Kriegsflüchtlinge ein Zuhause auf Zeit gefunden. Dass sie sich gleich wohl fühlen konnten, dafür sorgten viele.

Ungebrochene Hilfsbereitschaft

Landwirt Volker Knopf aus Fäsekow organisierte die Erstausstattung. Er ging einkaufen, brachte Lebensmittel und Hygieneartikel. „Wir sind überwältig von der Hilfsbereitschaft unserer Nachbarn. Herr Turm ist zum Beispiel durch Krummenhagen gelaufen und hat Spenden organisiert. Da wurden Spielzeug und Sachen zum Anziehen vorbei gebracht. Burkhardt Steinfurth vom ,Rumpelstilz’ aus der Nachbarschaft liefert das Mittagessen.

Claudia Resthöft vom ,Alten Pfarrhof’ aus Elmenhorst versorgt die Menschen mit Brot und Milch. Unglaublich, was da innerhalb kurzer Zeit auf die Beine gestellt wurde“, sagt Sandra Boy, Projektleiterin bei der Öbik. Und das macht was mit einem, wie sie betont. „Wenn man sieht, wie sich die Ukrainer freuen, wir dankbar sie sind, da muss man mit den Tränen kämpfen.“

Mit Englisch geht vieles

Während sich die Erwachsenen mit Englisch behelfen, haben die Kinder entweder per Zeichensprache oder per Handy ihren eigenen Weg der Kommunikation gefunden. „Das ging so schnell, toll wenn man sieht, wie das funktioniert“, findet Sandra Boy und berichtet von einer anderen praktischen Idee. „Wir haben an die Milch und andere Lebensmittel und Gegenstände des täglichen Gebrauchs kleine Zettelchen angeklebt – mit den Bezeichnungen auf Englisch, Ukrainisch und Deutsch. Das haben unsere Gäste dankend angenommen – und auch gleich im Sprechen ausprobiert.“

Eins steht für die Ukrainer aber jetzt schon fest: Sie wollen so schnell wie möglich Deutsch lernen. Und ob Köchin, Lehrerin, Architektin, Rechtsanwältin oder Unternehmerin – sie alle wollen arbeiten. Dass das klappt, dabei bekommen sie ein weiteres Mal Unterstützung von Andreas Friemel. Der Kaufmann, der in der Gemeinde Niepars wohnt, praktiziert hier nämlich ganz unbürokratische Hilfe. „Wir haben das Projekt ,Demokratie leben’ mit ins Boot geholt und haben einfach gemacht. Die Gemeinde Niepars gab uns den Bus, und dann sind wir zur Grenze gefahren, haben Hilfsgüter abgegeben und auf der Rücktour am Übergang Novovolynsk 18 Leute abgeholt und direkt bis nach Krummenhagen gebracht.“ Es sind Schwestern, Schwägerinnen und Freundinnen, die jetzt gern auch in einem Ort zusammenbleiben wollen.

Situation im Landkreis unübersichtlich

Wie ist die Situation im gesamten Landkreis? Am vergangenen Sonntag sind allein 70 Flüchtlinge in Vorpommern-Rügen angekommen. Erwartet wurden allerdings um die 400. Doch viele hätten den Weg nach Vorpommern-Rügen entweder nicht angetreten oder seien weitergefahren nach Rostock, wie es aus dem Landratsamt heißt. Weshalb bisher nur wenige Notunterkünfte in Anspruch genommen werden mussten. So steht die Sporthalle in Negast komplett eingerichtet bereit.

11 Personen sind im Junior Hotel in Stralsund untergekommen, andere in Velgast, Barth oder Tribsees. Es sind weiterhin Kapazitäten sowohl in den Notunterkünften als auch in den Gemeinschaftsunterkünften vorhanden. „Sanitätszüge, Versorgungseinheiten und ehrenamtliche Helfer sind jeweils vor Ort, nach Möglichkeit wird auch versucht, die Registrierung direkt in der Unterkunft vor Ort durchzuführen, damit die Geflüchteten schnell die notwendigen Leistungen beziehen können“, sagt eine Sprecherin des Landkreises.

So können Sie den Kriegsflüchtlingen helfen www.stralsund.de/ukraine - das ist die zentrale Internetseite der Hansestadt Stralsund mit allen aktuellen Informationen zu Hilfsangeboten, Ansprechpartnern, FAQs und vielem mehr rund um die Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine. Hier erfahren sowohl die Stralsunderinnen und Stralsunder, wie sie helfen können, als auch die Betroffenen, wo sie Hilfe bekommen. Alle Informationen gibt es in deutscher, ukrainischer und russischer Sprache. Auch Oberbürgermeisters Alexander Badrow (CDU) dankt allen, die sich für die Menschen aus und in der Ukraine engagieren: in den Unternehmen und Kirchen, in den Schulen und Kitas, in Familien und Freundeskreisen. Unser Satz #Stralsundhältzusammen ist viel mehr als ein Motto: Es ist unser Antrieb und unser Selbstverständnis.“ Zu den Hilfsangeboten zählt auch die zentrale Spendenkoordinierung der städtischen SIC GmbH. Denn es geht ja nicht darum, irgendwas zu spenden, sondern das richtige. Folgende Sachspenden werden für die ankommenden Familien derzeit besonders dringend gebraucht: Haushaltsgegenstände, wie Geschirr und Besteck, Töpfe und Pfannen, Bettwaren und Handtücher; Spielzeug und Schulutensilien. Hier kann man die Spenden abgeben: Bei der SIC in der Rostocker Chaussee 110. Oder im Treff ZuverSICht (Thomas-Kantzow-Str.7), in der Tauschbörse (Leo-Tolstoi-Weg 9) sowie im Secondhand Kaufhaus (Maxim-Gorki-Str.32). Bei der SIC werden alle Spenden zusammengeführt, vorsortiert, mehrsprachig beschriftet und zur Abholhalle in die Maxim-Gorki-Straße 32 gebracht. Die Halle öffnet für die Geflüchteten jeden Dienstag, Mittwoch und Freitag von 13 bis 16 Uhr. Geldspenden werden ebenfalls weiter dringend benötigt. Die SIC hat über ihren Förderverein ein Spendenkonto bei der Sparkasse Vorpommern eingerichtet: Sozial-Kultureller Förderverein Stralsund e.V.; IBAN: DE80 1505 0500 0100 0520 02; Kennwort: Ukraine Für weitere Fragen und Anliegen rund um die Flüchtlingssituation steht ab sofort ein Bürgertelefon zur Verfügung. Es ist täglich von 9 bis 17 Uhr besetzt. Die Nummer lautet: 038 31 - 46 12 25. Schriftliche Anliegen können per Mail an ukraine@sic-hst.de geschickt werden.

Komplett im System des Kreises registriert sind bisher 196 Flüchtlinge. Doch bei der Registrierung klafft noch eine große Lücke zur realen Situation. So wurden bereits 354 Plätze in den Erstunterkünften belegt. Täglich werden weitere Flüchtlinge per Zuweisung erwartet, doch wann genau sie ankommen, könne man nicht sagen.

So können Sie helfen

Weitere private Wohnungsangebote werden gesucht. Wer das machen will, kann sich an stab@lk-vr.de wenden. „Es erfolgt mit größtmöglichem Vorlauf eine Rückmeldung über den Stab, wenn das Angebot benötigt wird. Wir bitten von zwischenzeitlichen Anfragen abzusehen, da die Kommunikationsressourcen dringend organisatorisch benötigt werden“, heißt es aus der Pressestelle. „Viele Leute sind bereit zu helfen. Vielen Dank dafür.“

