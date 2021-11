Stralsund

Pastor Gnadenreich sucht einen Solisten, da sein Vorgänger an Corona gestorben ist. Zur Auswahl stehen der berühmte Tenor Andreas Botticelli und Sängerin Barbara Streusand. Mit von der Partie ist auch der erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassene Winzer von Elsass, der seinen Vater umgebracht hat. Nun möchte ihn Botticelli wegen Körperverletzung erneut hinter Gitter bringen – der Winzer habe ihm vergorenen Wein verkauft. Das Unheil nimmt seinen Lauf. Einen Abend lang wird gestritten, gemordet und ermittelt.

Den Fall „Abgesang durch den Tod“ mussten vor einigen Tagen die Gäste beim Krimidinner im Hotel am Stadtwald lösen. „Die Gäste kommen im Hotel an und werden zu Tisch gebeten. Wir spielen dann den ersten Teil des Stücks. Sobald das Essen kommt, darf erst mal in Ruhe gegessen werden. Der Fall wird immer zwischen den Gängen vorgetragen“, erklärt Martin Braun, Leiter von Küstenkrimi-Games, den Ablauf. Erst am Ende des Abends wird aufgelöst, wer der Mörder ist. „Vor dem Dessert schreibt jeder Gast seine Vermutung auf. Der Gewinner erhält ein Geschenk“, führt er weiter aus.

Spannung auf jeder Party: Fälle lösen statt rumsitzen

Bereits seit 16 Jahren veranstaltet Küstenkrimi-Games die Dinner mit Nervenkitzel. „Die Idee ist dem Schauspieler Daniel Soran gekommen. Er hat bundesweit Krimistücke auf der Bühne gespielt und das Publikum immer wieder einbezogen und gefragt, wer der Täter gewesen sein könnte“, erinnert sich der ehemalige Leiter, Thilo Klang. Die beiden haben sich im StiC-er Theater kennengelernt und die Firma gegründet. So hat Küstenkrimi-Games schon viele Krimidinners in Stralsund, Wismar und Zarrentin veranstaltet. In der Hansestadt finden diese immer im Hotel am Stadtwald oder der Störtebeker Braumanufaktur statt.

Die Theatergruppe kann aber auch privat für Geburtstage oder Weihnachtsfeiern gebucht werden. „Uns kann man einfach per Mail oder Telefon erreichen. Wir sind sehr flexibel, nur ein bisschen Platz brauchen wir“, versichert Braun. Neben den Krimidinnern veranstaltet die kleine Theatergruppe auch Stadtführungen und Outdoorgeschichten. „Bei den Führungen spielen wir immer kleine Stücke der Stadtgeschichte. Dafür macht sich Herr Klang auch immer besonders schick und schlüpft als gefangener Pirat in ein Plastikfass“, erzählt er.

Bei den Outdoorgeschichten gehe es zwar weniger historisch, dafür actionreich zu. In Form einer Schnitzeljagd müssen die Zuschauer verschiedene Stationen ablaufen. An jedem Standort wartet ein Schauspieler und trägt ihnen eine Szene vor. Am Ende soll der Mörder gefunden werden. „In Pütnitz haben wir das Agentendinner ‚Väterchen Frost‘ vorgetragen, das war auf jeden Fall ein spannender Abend“, berichtet der derzeitige Leiter.

„Unsere Truppe ist toll, die Proben machen immer Spaß“

Die Stücke schreibe Martin Braun selbst. Der hauptberufliche Erzieher sitzt dafür bereits frühmorgens am Schreibtisch. „Die Ideen kommen mir oft in der Dusche oder wenn ich unterwegs bin, dank Smartphone kann ich sie dann gleich notieren“, erklärt er. Insbesondere lasse er bei seinen Geschichten stets das aktuelle Zeitgeschehen miteinfließen: „Wer Lords und Ladys will, ist bei uns falsch.“ Die Schauspielerei sei für ihn ein Hobby, das er nicht missen möchte.

Ähnlich geht es dem früheren Geschäftsführer Thilo Klang. „Ich war einige Jahre lang im StiC-er Theater angestellt und habe dort in einer Erwachsenentheatergruppe gespielt“, erzählt Klang. Er genieße es, in verschiedene Rollen schlüpfen zu können.

„Ich wollte als Kind immer Schauspielerin werden, aber alle haben mich ausgelacht“, berichtet Doris Isolde Stonjek. Hauptberuflich arbeitet sie beim Verein Grüne Insel. Nun lebe sie ihren Kindheitstraum bei Küstenkrimi-Games aus. „Die Proben sind oft anstrengend, trotzdem macht es immer wieder Spaß. Wir sind eine tolle Truppe“, betont die 61-Jährige. Als Barbara Streusand wird sie bei den nächsten freien Terminen am 25. Februar, 8. März und 25. März wieder die Dinnertische der Stralsunder aufmischen. Tickets sind direkt im Hotel am Stadtwald erhältlich.

Von Barbara Waretzi