Stralsund

Was den Hansedom in Stralsund betrifft, scheinen Verwaltung und Bürgerschaftsmitglieder derzeit verschiedene Wahrnehmungen zu haben. Diesen Eindruck bekam man jedenfalls am Donnerstag im Stadtparlament. Mit Anfrage und Antrag startete Anett Kindler von den Grünen den Versuch, Volkes Stimme in die Runde zu bringen.

Schlechte Bewertungen

„Der Hansedom macht keinen guten Eindruck, bekommt schlechte Bewertungen. Deshalb würden wir den Oberbürgermeister gern beauftragen, hier Verbesserungen zu bewirken“, sagte sie. Sie sei von Eltern angesprochen worden, die mit ihren Kindern die Einrichtung am Grünhufer Bogen besucht hatten. OB Alexander Badrow (CDU) betonte, dass man mit Betreiber und Eigentümer auf einem guten Weg sei. An einem entsprechenden Sanierungskonzept werde gearbeitet.

Umbauten seien erledigt worden

Zuvor hatte die zuständige Amtsleiterin Sonja Gelinek berichtet, dass der Hansedom alle Mängel beseitigt habe, so wie es im Verlängerungs-Vertrag fürs Sportbad, das die Hansestadt für Schul- und Vereinsschwimmen nutzt, vereinbart worden sei. Umbauten (neue Duschen und Reparatur an Fliesen – A.d.R.), die festgelegt wurden, seien erledigt worden. Im Moment gebe es eine besondere Situation, weil die Vogelsang-Halle wegen eines Wasserschadens schon seit Wochen gesperrt sei.

Sonja Gelinek betonte, dass die Stadt für 2022 einen „Haushaltstitel“ für eine Studie habe. Darin sollen Möglichkeiten von Sanierung im Altbestand, aber auch Neubauvarianten untersucht werden (die OZ berichtete).

Anlage hätte Riesenpotenzial

Kopfschütteln bei Maik Hofmann von der Fraktion Bürger für Stralsund. „Im Hansedom ist vieles im Argen. Natürlich wissen wir, dass die Anlage in die Jahre gekommen ist. Aber trotzdem muss sich da in puncto Sanierung was tun. Die Anlage hat ein Riesenpotenzial.“ Er bat darum, das Ganze in den Sportausschuss zu verweisen, um einen Fahrplan zu erstellen – notfalls eben auch für einen Neubau. Neben der jetzigen Schwimmhalle wäre genug Platz. Auch diese Möglichkeit wurde gemeinsam mit der Stadt schon in verschiedenen Gremien diskutiert.

Dem Verweis in den Sportausschuss der Bürgerschaft konnten nicht nur die Grünen, sondern die Mehrheit der Abgeordneten aller Fraktionen folgen. Ines Sommer

