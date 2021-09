Stralsund

Der Bericht über den HanseDom in Stralsund, der einen vernachlässigten Eindruck macht, deckt sich offenbar mit den Erfahrungen vieler Leser. Unter dem Facebook-Beitrag zu dem Artikel schilderten zahlreiche Stralsunder ihre Erlebnisse.

So meint Manuela Wa, dass der Zustand nicht auf den Corona-Lockdown zurückzuführen sei, sondern es auch davor schon so aussah. „Wenn da nicht endlich mal was passiert, sehe ich für den HanseDom schwarz. Eigentlich bin ich gerne in den HanseDom gegangen, das ist aber schon lange vorbei. Es wird seit Jahren nichts mehr gemacht, überall scharfe Kanten, kaputte Fliesen. Schon wenn man reinkommt, stinkender, gammliger Geruch. Oft ist vieles gesperrt, Rutschen, Pool, Babybecken. Dann trotzdem so frech zu sein und den vollen Preis verlangen! Es ist traurig wie man den HanseDom verkommen lässt“, schreibt die Besucherin.

„Komplex müsste einmal saniert werden“

„In der „Coronapause“ wurde kaum was gemacht. Ich habe viele Jahre dort trainiert und man konnte immer mehr sehen, dass nur noch Geld rausgeholt wurde, aber nix reingesteckt. Ja, die Rutschen haben auch noch „Coronapause“, weil die Reparatur für den TÜV zu teuer ist. Der ganze Komplex müsste einmal komplett saniert werden aber das wird wohl ein Traum bleiben“, fürchtet Sven Deichi.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Offenbar haben sich viele Stralsunder bereits umorientiert, wenn es um den Badespaß geht. „Es war auch vor Corona schon schimmelig und veraltet. Schade drum. Ich hoffe für Stralsund, es findet sich jemand der investieren möchte. Derzeit nutzen wir auch Greifswald. Dieses (Bad) ist allerdings städtisch und hat sicher andere Gelder zur Verfügung“, meint Juliane Brüning.

Menschen fahren lieber Greifswald

„Wir fahren auch lieber nach Greifswald“, stimmt ihr Manuela Wa zu. „Sehr zu empfehlen. Sauber, freundliches Personal, günstiger, alles offen und zum Spaß haben alles da was man braucht. Vielleicht sollte Stralsund auch mal überlegen, den HanseDom zu kaufen.“ Ähnlich sieht es Maria Nake: „Obwohl wir es direkt vor der Tür haben, fahren wir inzwischen lieber nach Greifswald. Das ist zwar kleiner, aber sauber und bezahlbar.“

Martin Kühl schlägt ebenfalls ein städtisches Bad vor: „Vieles kaputt und einiges nicht mehr zugänglich, und das für einen überzogenen Preis. Am besten ist der preisliche Zuschlag am Wochenende. Dreister geht es nicht! Ich glaube die Stadt Stralsund wäre besser daran ein eigenes Schwimmbad zu eröffnen.“

„Mitarbeiter geben ihr Bestes“

Dass nicht nur die letzten anderthalb Jahre dem HanseDom zugesetzt haben, glaubt auch Thomas Stralsund: „Der HanseDom ist aber nicht erst seit Corona in dem Zustand. Investitionsstau und mangelnde Pflege der Attraktionen haben aus einem sehr gut besuchten Erlebnisbad ein Trauerspiel gemacht. Der Inhaber sollte sich hier mal hinterfragen“, meint er.

Ines Bergholz lässt sanftere Töne anklingen. „Grundsätzlich widerspreche ich nicht. Es ist alles sehr in die Jahre gekommen. Die Duschen im Spaßbad wurden saniert und das Sportbad war wegen Reparatur auch schon zu. Was absolut nicht ausreicht. Dennoch möchte ich dem Mitarbeitern meinen Respekt zollen, die wahrscheinlich seit Ewigkeit in Kurzarbeit sind, dadurch mit Wenigen mehr machen müssen und ihr Bestes geben und tagtäglich den Unmut der Gäste abbekommen. Ich wünsche mir von Herzen, dass der Betreiber investiert und alles wieder zum Erblühen bring. Wäre gut für Stralsund“, meint die Hansestädterin.

Von Wenke Büssow-Krämer