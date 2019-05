Stralsund

Ein seltenes Bild: CDU- und Grünen-Politiker gemeinsam mit dem Bürger auf Tour. Ronny Doege aus Knieper West hat es geschafft, gleich beide Parteien für seine Sorgen zu interessieren. Nachdem der Stralsunder auf dem Wahlforum am 11. Mai die Grünpflege-Arbeiten in Knieper West als nicht nachvollziehbar kritisiert hatte, ging’s am Samstagmittag auf Besichtigungsrunde.

Erste Station: Teichhof

Ronny Doege führt Ann Christin von Allwörden ( CDU) und Jürgen Suhr (Grüne) zuerst zu einer lichten Stelle im Wohngebietspark Teichhof. „Ich vermute mal, hier geht es wieder mal um die Sichtachse“, sagt Ronny Doege. Anders könne er sich nicht erklären, warum hier Strauchwerk weggenommen wurde.

Vor und hinter der neuen Teichhof-Brücke wurden die Sträucher entfernt, allerdings fließt trotzdem kein Wasser durch den Graben, der den Teich bewässern soll. Quelle: Ines Sommer

„Die Stadtverwaltung hat mir mitgeteilt, dass an einigen Stellen die Verkehrssicherung wieder hergestellt werden musste. Sicher ragte hier das Gestrüpp zu weit auf den Weg“, vermutet die CDU-Stadtvertreterin. Sie hat aus dem Rathaus wie die OZ die Information, dass die Teichhof-Anlage beräumt wurde. „Dabei ist einiges auf Stock gesetzt worden, das treibt aber wieder aus. Wir haben dort nichts gerodet“, so eine Sprecherin der Stadt.

Ein paar Schritte weiter befindet sich eine Brücke, die über einen Graben führt. „Jetzt hat die Brücke ja wenigstens schon ein Geländer, aber gucken Sie sich den Boden an, das kann doch noch nicht fertig sein. Keine Ahnung, ob das so für Fußgänger sicher ist“, fragt sich Einwohner Doege. Die beiden Kommunalpolitiker sind sich einig, dass das Bauwerk noch nicht fertig sein kann...

Und schon zeigt Doege auf den nächsten wunden Punkt. „Man hat hier nicht direkt die Gräben beräumt, das wäre ja nachvollziehbar, wenn man das Ganze wieder zum Fließen bringen möchte. Nur an den Rändern wurde alles weggenommen. Übrigens ist dieser Graben schon seit Jahren trocken.“

Erst kürzlich hatten sich einige Stralsunder an die Zeitung gewandt, die direkt im Teichhof einen kleinen Garten haben. Sie stehen im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Trockenen, weil der Teich zu wenig Wasser hat, müssen sie ihr Wasser jetzt per Hand ranschleppen. Einen Brunnen können sich die wenigen Parzellen-Besitzer nicht leisten. Lichtblick: Zwei Sponsoren wollen nun große Tanks zur Verfügung stellen.

Zurück zum trockenen Graben. „Es erscheint jetzt wirklich nicht logisch, warum unten im Graben Gestrüpp, Steine und Unrat liegen, aber an den Schrägen alles abgenommen wurde“, kann Jürgen Suhr den besorgten Einwohner verstehen.

Die OZ fragte im Rathaus nach. „Wir haben im Zuge der Brückenarbeiten für die Baufreiheit gesorgt, dabei wurde alles zurückgeschnitten. Da kommt jetzt das ganze Ausmaß zu Tage. Wir sehen nämlich, dass sich die Situation mit dem Graben zwischen den beiden Teichen total verändert hat. Es ist nicht mehr wie vor 20 Jahren, darauf müssen wir uns einstellen“, sagt Heike Benz. Die Sachgebietsleiterin für Grün- und Straßenunterhaltung betont, dass man jetzt überlegen werde, was mit dem Graben passieren soll.

Zweite Station: Friedrich-Wolf-Straße

Zwischen Arnold-Zweig- und Friedrich-Wolf-Straße gibt es kleine Waldstreifen. Im südlichen Teil zeigt Ronny Doege auf einen Bereich, in dem im Februar quasi eine Lichtung geschaffen wurde. „Man hat hier mitten drin die Säge angesetzt, da ergibt sich keine Notwendigkeit, denn alles andere blieb stehen“, sagt der 42-Jährige.

Diese Lichtung im Wäldchen in Knieper West I wurde neu geschaffen. Warum, fragt der Einwohner. Quelle: Ines Sommer

Der Kraftfahrer, von Kindesbeinen an in Knieper West zu Hause, macht ein paar Meter weiter hinter einem Garagenkomplex auf weitere Säge-Aktionen aufmerksam. So wurden hinter den alten Garagen zwei Schneisen geschlagen. „Sollen hier vielleicht Wege wieder hergestellt werden, die es einmal gab... Eine Erklärung ist vielleicht auch der nötige Abstand zwischen Grün und Gebäude, der einzuhalten ist“, vermutet Ann Christin von Allwörden und will auch diese Antwort von der Stadt einholen.

Heike Benz sagt der OZ dazu: „Wir haben uns die gesamte Westgrenze von Knieper West vorgenommen, haben die Sträucher zurückgeschnitten, damit nicht ständig etwas über Zäune, Grundstücke, Lauben oder Garagen wächst und Schäden verursacht.“

Am Ende des kilometerlangen Fußmarsches in der Mittagssonne hat Ronny Doege den beiden Kommunalpolitikern viele „Problemzonen“ gezeigt. Nun wolle man auf jeden Fall mit den Fachleuten aus der Stadtverwaltung ins Gespräch kommen.

Fast jede Nacht um den Schlaf gebracht Der Stralsunder Ronny Doege macht sich nicht nur Sorgen um die Grünpflege. „Viel schlimmer ist die Lärmbelästigung hier am Teichhof, und die wird von Jahr zu Jahr größer“, sagt der 42-Jährige, der mit seiner Familie in einem der angrenzenden Häuser wohnt. „Jede Nacht , auch in der Woche, ist hier Party bis drei Uhr, dann kommt eine kurze Pause, und wenn 7 Uhr der erste Laden aufmacht, wird neuer Alkohol gekauft – und weiter geht’s. Das ist echt nicht mehr zum Aushalten. Man kommt einfach nicht mehr zum Schlafen“, so der Kraftfahrer genervt. Mittlerweile seien die jungen Leute sogar kälteresistent, würden zu jeder Jahreszeit im Innenhof für Krach sorgen. Schon öfter haben Anwohner die Polizei gerufen, auch die OZ berichtete schon mehrfach darüber. „Wenn die Polizei hier mit Blaulicht ankommt, hau’n die Jugendlichen natürlich ab. Ist der Einsatzwagen weg, geht die Party weiter.“ Er frage sich, wann die jungen Leute mal schlafen oder vielleicht zur Schule geh’n...

Hinter den Garagen in der Friedrich-Wolf-Straße wurde Buschwerk abgeholzt. Soll hier ein alter Weg urbar gemacht werden oder geht es um den Abstand zwischen Grün und Gebäude? Quelle: Ines Sommer

Ines Sommer