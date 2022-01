Krummenhagen

In dem kleinen Dorf in der vorpommerschen Gemeinde Steinhagen hatten sich 1991 einige junge Wilde zusammengeschlossen. Sie lebten den Traum von einer nachhaltigen Landwirtschaft, gründeten dafür den Verein „Ökologische Beschäftigungsinitiative Krummenhagen“, bei den Einheimischen schnell bekannt als ÖBIK.

Ob Lehmbau oder ökologischer Gartenbetrieb, in vielen Feldern probierten sich die jungen Leute aus. Das Projekt, das natürlich auch von reichlich Mitarbeitern der damals üblichen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) profitierte, war weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Noch heute erinnern sich die Macher der ersten Stunde an das Highlight im November 1995. Prinz Charles aus dem englischen Königshaus schaute in Krummenhagen vorbei – und war begeistert von Kunsthandwerkstatt, Bio-Bauernhof, Lehmmanufaktur, Gärtnerei, Kräutergarten und Erlebnisgastronomie.

Einst Feriencamps in Krummenhagen

ÖBIK Krummenhagen Quelle: Ines Sommer

Es gab unter anderem einen Pferdestall mit der Möglichkeit zu reiten, ein Heuhotel, einen Campingplatz, die Orchideenwiese, einen Sinnespfad oder Ferienangebote, an denen jährlich bis zu 5000 Kinder teilnahmen. Doch auch Landwirtschaft, Catering-System, Töpferei oder Weberei und eine Einrichtung für die soziale Betreuung und der bereits erwähnte Lehmbau prägten die ÖBIK in jener Zeit. 

„In den letzten Jahren haben sich etwa zehn Firmen aus der ÖBIK ausgegliedert. Ich denke da an das Braugasthaus ,Rumpelstilz’ von Burkhardt Steinfurth. Oder an den Landwirtschaftsbetrieb ,Alter Pfarrhof’ von Claudia Resthöft. Insgesamt stehen hinter all den Firmen, die ihren Ursprung hier hatten, bestimmt rund 50 Arbeitsplätze“, sagt Egbert Zietz nicht ohne Stolz. Er hat zwar den Lehmbau in einer eigenen Manufaktur im benachbarten Elmenhorst zu seinem Beruf gemacht, ist dem Verein in Krummenhagen aber treu geblieben.

Zurück zu den Wurzeln

Doch wenn die Funktion als Sprungbrett in die Selbstständigkeit gut funktioniert hat, bleibt die Frage: Was hat der Verein nach 30 Jahren noch für eine Aufgabe? „Es war klar, dass wir uns neu aufstellen mussten. Motto: Zurück zu den Wurzeln. Das heißt, wir machen die Umweltbildung wieder zu unserem Kerngeschäft. Im Mittelpunkt sollen Kinder- und Jugendprojekte stehen“, sagt Zietz.

In Spitzenzeiten fast 200 ABK-Mitarbeiter Die Ökologische Beschäftigungsinitiative wurde 1991 mit Hilfe des Arbeitslosenverbandes gegründet, hatte in Spitzenzeiten 190 Leute. Die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen boten hierbei den Spielraum, um verschiedenste Projekte – vom Straßenbau bis zur Kräutergartenpflege – aufbauen zu können. Heute zählt der Verein 10 Mitglieder, weitere Mitstreiter sind gern willkommen. Vorsitzender des Vereins ist Egbert Zietz. Doch auch Brigitte Gebhardt arbeitet im Vorstand mit und hat entscheidenden Anteil an der jetzigen Entwicklung. Die Ferienhäuser werden über alle gängigen Portale angeboten. Über die Einnahmen daraus werde das Projektmanagement finanziert, heißt es aus dem Verein. Die Herberge bietet Platz für 36 Gäste. Sie liegt übrigens direkt am Brigittenweg, einem aus Skandinavien kommenden Pilgerweg, der zur Via Baltika führt und für den ländlichen Raum eine besondere Bedeutung hat. Schulklassen und Vereine können sich direkt beim Verein melden. Denn ob Wandertag oder Projekt, man kann in Krummenhagen mit und ohne Übernachtung einiges erleben. Das Außengelände bietet viel Platz, viele Möglichkeiten. Und irgendwann soll auch noch ein Spielplatz dazu kommen... iso

Die Infrastruktur dafür steht bereits zu großen Teilen. So entstand eine Unterkunft mit 36 Betten – gleich neben dem Hauptsitz der ÖBIK in Krummenhagen. Für Bad und WC-Sanierung gab es gerade erst 49 000 Euro vom Land. „Uns hat das Konzept überzeugt, dass hier Jugendgruppen aus Vereinen oder Schulklassen Natur und Umweltprojekte angeboten werden. Ob Borwall- oder Krummenhäger See, die Gegend bietet sich förmlich an für Wander- und Bildungsfahrten“, findet Harry Glawe. MV’s Ex-Wirtschaftsminister schaut auch als Landtagsabgeordneter gern vorbei, um sich den Baufortschritt anzugucken.

20 000 Euro für Kinderküche

Und auch Ex-Bürgermeister Dietmar Eifler (beide CDU) wollte wissen, was aus den 20 0000 Euro geworden ist, die er über den Strategiefonds des Landes besorgte. „Wir haben dafür eine komplett neue Küche eingebaut. Es fehlen nur noch die Herdplatten“, strahlt Sandra Boy. Die Noch-Bürgermeisterin von Deyelsdorf ist hier Projektleiterin. „Gesunde Ernährung – ausprobieren beim Selberkochen, das soll hier die Prämisse sein. Das passt super zu Angeboten der Natur- und Umweltbildung mit den Stichworten Nachhaltigkeit und gesunde Lebensweise“, findet die junge Frau, die gesteht, dass sie sich sofort in Krummenhagen verliebt hatte.

Vermietung sorgt für Einnahmen für Personalstelle

Finanziert wird das Ganze über die Vermietung der Zimmer und anderer Ferienwohnungen, wie zum Beispiel im „Eulenhof“ der sich seit vielen Jahren ein paar Meter weiter befindet. „Wir haben auch hier im Haupthaus schon die ersten Gäste begrüßt. Die waren begeistert. Familien mit Kindern genießen das hier auf dem Land“, sagt Egbert Zietz. Auch Eltern mit Kindern, die ein Handicap haben, finden die Möglichkeit, entspannt Urlaub zu machen.

Doch nicht nur Auswärtige sind herzlich willkommen. Sandra Boy könnte sich auch gut vorstellen, dass hier Schulklassen aus Steinhagen an ihrem Wandertag vorbeikommen und bestimmte Projekte durchführen. Zum Beispiel gemeinsam Brot im Lehmofen backen und draußen verkosten. Die Krummehäger hoffen, dass bis Ostern alle Bauarbeiten durch sind und es dann mit verschiedenen Angeboten losgehen kann. Die Ferienhausvermietung sei jedenfalls schon super angelaufen, schätzt Egbert Zietz ein.

Prinz Charles (M.) schaute sich im November 1995 die ÖBIK in Krummenhagen an. Ganz rechts steht Burkhardt Steinfurth, links hinter dem royalen Besuch ist der damalige Vize-Bürgermeister Wilfried Schwittay zu sehen. Quelle: privat

Von Ines Sommer